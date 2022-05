PROJECTO “PORTUGUÊS À VISTA” É APRESENTADO NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

USJ lança plataforma digital para ensino de Português

A Universidade de São José vai lançar na próxima segunda-feira a sua primeira plataforma digital direccionada para o ensino de Português. Concebido a pensar em quem aprende o idioma de Camões como língua não materna, o projecto “Português à Vista” pretende ajudar a reforçar a capacidade de compreensão oral dos alunos através do recurso a conteúdos audiovisuais. Pensada em Macau para Macau, a plataforma não esquece, porém, o universo lusófono.

Intuitiva, interactiva e inovadora. Três adjectivos utilizados por João Paulo Pereira, docente da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José, para caracterizar a plataforma digital “Português à Vista”. Com o lançamento previsto para o final da tarde da próxima segunda-feira, a mais recente aposta da USJ para o fomento do ensino de Português como língua estrangeira promove uma abordagem que visa dar resposta a uma das principais dificuldades com que os alunos se deparam. «Trata-se de uma plataforma programada de raiz e que pretende responder a uma das maiores dificuldades de quem aprende Português como língua não materna e que tem a ver com a compreensão dos textos orais. É uma plataforma especificamente de materiais audiovisuais, organizados por nível de proficiência linguística e por temas, com proposta de actividades pensadas para desenvolver a compreensão oral», explica João Paulo Pereira. «Não existe, que eu saiba, outra [abordagem]deste género no âmbito do ensino e aprendizagem do Português», acentua o mentor do projecto, em declarações a’O CLARIM.

A nova plataforma distingue-se de outras soluções existentes também em termos de abordagem didáctica, garante o também investigador do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O projecto “Português à Vista” coloca os alunos no centro do processo de aprendizagem, ao permitir, por exemplo, que concebam os seus próprios exercícios. «Não se limita apenas aos tradicionais exercícios de verdadeiro e falso e de preenchimento de espaços. São propostas também actividades para levar quem aprende a reflectir sobre as melhores estratégias a usar para compreender o que ouve» salienta o docente. «Gostava ainda de destacar a possibilidade de o aluno poder criar os seus próprios exercícios. Basta ter a transcrição do texto que quer trabalhar – a letra de uma canção, por exemplo – e a plataforma gera automaticamente o exercício», complementa João Paulo Pereira.

Concebida em Macau, a pensar nos desafios e nas dificuldades com que se deparam os alunos locais, a plataforma “Português à Vista” faz uma forte aposta em conteúdos audiovisuais de natureza diversa – documentários, videoclips, curta-metragens, notícias – e destina-se aos próprios alunos e professores da Universidade de São José, ainda que possa ser usada por qualquer pessoa interessada em aprender Português.

M.C.