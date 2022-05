CÁRITAS É ENTIDADE PARCEIRA DO GOVERNO

Vacinação de idosos segue a bom ritmo

A Cáritas de Macau foi uma das oito associações e organizações da sociedade civil recrutadas pelo Governo para ajudar no programa de vacinação de idosos. Ao abrigo da iniciativa, a Fundação Macau atribui uma prestação de 250 patacas aos residentes com mais de 65 anos que já receberam duas doses da vacina contra o Covid-19. Para Paul Pun, o dinheiro não é, no entanto, a razão pela qual um número crescente de cidadãos seniores opta por se vacinar.

Uma página de sucesso no esforço de contenção da pandemia de Covid-19. É assim que Paul Pun caracteriza a campanha de vacinação de idosos que as autoridades oficiais promovem desde meados do corrente mês. O secretário-geral da Cáritas local diz que a população idosa de Macau deixou para trás preconceitos e preocupações infundadas e está hoje muito mais receptiva aos benefícios da vacinação do que estava no início do ano.

O aumento substancial do número de cidadãos seniores que se vacinaram ao longo dos últimos meses, considera o dirigente, espelha o esforço desenvolvido pelo Governo e por várias entidades da sociedade civil para clarificar os benefícios da imunização junto dos mais idosos. «Acredito que as pessoas estão mais conscientes. De acordo com os dados que temos ao nossos dispor, mais de oitenta por cento dos idosos já estão vacinados. Em Fevereiro, este número era de apenas vinte por cento. Há um aumento evidente. Com uma taxa de vacinação de oitenta e tal por cento, as perspectivas são bem melhores», reconhece Paul Pun, acrescentando: «No entanto, ainda não estamos satisfeitos. Esperamos que um maior número de pessoas possa aderir a este processo e que, em particular, os familiares dos idosos também possam cooperar. Alguns deles alimentam preconceitos e acreditam que não devem deixar os membros da família vacinar-se, por acreditarem que a vacinação não é necessária ou é prejudicial».

A Cáritas é uma das oito organizações de foro social ou comunitário que foram recrutadas pelo Governo com o propósito de ajudar a convencer a população mais idosa. Financiada pela Fundação Macau e promovida pela Direcção dos Serviços de Saúde em parceria com o Instituto de Acção Social, a iniciativa visa “construir uma barreira comunitária ideológica” contra o SARS-CoV2 e aposta numa campanha de informação de proximidade, reforçada com a atribuição de um vale no valor de 250 patacas aos residentes com mais de 65 anos que já receberam pelo menos duas doses da vacina contra o Covid-19. A prestação, sustenta Paul Pun, tem uma importância marginal para grande parte dos idosos contactados pela Cáritas. Mais do que o dinheiro, a interacção pessoal tem sido o factor decisivo na hora de os convencer a vacinaram-se. «O vale de 250 patacas oferecido pelo Governo pode ajudar numa ou noutra situação, mas não é um factor decisivo. Os cidadãos que aderiram à campanha de vacinação não basearam a sua decisão nessa prestação. Durante os últimos meses, as pessoas que estavam hesitantes mudaram de opinião. E mudaram não porque alguém lhes deu alguma coisa, mas por causa da interacção que tiveram com as outras pessoas. O contacto com as outras pessoas é importante», esclarece o responsável.

M.C.