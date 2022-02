NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS CELEBRADA A 2 DE FEVEREIRO, NA SÉ CATEDRAL

Festa pequena para tamanha devoção

A Festa de Nossa Senhora das Candeias, considerada a celebração-mor dos fiéis de Damão, volta este ano a ser assinalada em moldes bem diferentes dos seguidos antes do início da pandemia.

Ao invés da habitual missa celebrada ao final do dia 2 de Fevereiro, a que se seguia um jantar-convívio com receitas da gastronomia típica de Damão, este ano a “festa dos Damanenses” será integrada na missa diária das 18:00 horas, em Português, na igreja da Sé Catedral.

«Devido a várias dificuldades e factores, que se relacionam com o local da cerimónia eucarística e do jantar-convívio, bem como com toda a logística, não é possível celebrar da forma como temos vindo a fazê-lo nos anos anteriores. Basicamente, tem tudo a ver com as restrições por força da pandemia vigente em Macau», explicou Óscar Noruega, o organizador da iniciativa.

Assim – continuou – «a Festa de Nossa Senhora das Candeias será integrada na missa diária de 2 de Fevereiro, na Sé Catedral, às 18:00 horas».

A devoção a Nossa Senhora das Candeias remonta a 2 de Fevereiro de 1559, faz no próximo mês 463 anos, data em que o 7.º Vice-Rei da Índia, D. Constantino de Bragança, conquistou Damão, tendo ordenado a celebração de uma missa campal no centro da cidade – uma tradição que se mantém até aos dias de hoje.

