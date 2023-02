PRÉMIO DEIGNAN É ENTREGUE A 25 DE MARÇO POR D. STEPHEN CHOW, BISPO DE HONG KONG

Liderança empresarial na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha acolhe a 14 de Março um fórum sobre liderança empresarial. Promovida pelo Instituto Ricci de Macau, a iniciativa antecede a entrega, em Hong Kong, do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável. Nove empresas da RAEM estão entre as candidatas ao galardão.

Nove pequenas e médias empresas de Macau e outras vinte de Hong Kong candidataram-se à edição inaugural do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável, o novo galardão criado pelo Instituto Ricci de Macau (IRM) para distinguir boas práticas empresariais.

O prémio, que vai ser entregue a 25 de Março na Universidade Chinesa de Hong Kong, dá o mote, nove dias antes, a um fórum de discussão sobre liderança empresarial. Intitulada “Como nos podemos tornar bons líderes?”, a iniciativa decorre na Fundação Rui Cunha e reúne os membros do painel de jurados que vão escolher a empresa de Macau que mais se distinguiu ao longo do último ano no domínio da responsabilidade social corporativa. «Temos vindo a organizar eventos de preparação para o primeiro Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável, que vai ser entregue pelo bispo D. Stephen Chow, em Hong Kong, na Universidade Chinesa, a 25 de Março», adiantou o padre Stephan Rothlin, SJ. «Vinte empresas de Hong Kong candidataram-se a este prémio, que sintetiza os valores-chave que o Instituto Ricci defende. Em Macau, foram nove as pequenas e médias empresas que se candidataram ao galardão. Por conseguinte, depois de termos organizado um fórum focado na implementação de códigos de liderança, vamos ter uma nova discussão na Fundação Rui Cunha, a 14 de Março», acrescentou o director do IRM.

O Instituto pretende deste modo esclarecer o público sobre as razões que levaram o “think tank” jesuíta e a Fundação Woofoo a avançar para a criação de um galardão que distingue boas práticas empresariais. Anunciado em Abril do ano passado, o prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável homenageia o padre Alfred Deignan, sacerdote jesuíta falecido em 2018 e tem como principal objectivo encorajar práticas empresariais norteadas pelos princípios de justiça, solidariedade e complementaridade, e impulsionar a adopção e o fomento de modelos de negócio sustentáveis.

MEDITAR PARA LIDERAR

O aprofundamento das capacidades de liderança dá o mote, já amanhã, 25 de Fevereiro, a uma nova edição de uma das mais emblemáticas actividades desenvolvidas pelo Instituto Ricci de Macau. As instalações do Colégio Mateus Ricci, junto às Ruínas de São Paulo, acolhem a meio da tarde o regresso das sessões de contemplação e liderança. A prática da meditação, segundo o padre Rothlin, ajudou dezenas de residentes a lidar com o impacto do Covid-19 nas suas vidas. «Para alguns dos que participaram com regularidade nos nossos “workshops” – e eu próprio não sou excepção –, esta iniciativa ajudou-nos a reconhecer a relevância a contemplação, como algo que tornou possível não só lidarmos melhor com alguns dos inconvenientes criados pela pandemia, mas também para olhar para o Covid-19 como uma oportunidade para progredir com maior foco. A prática da contemplação ofereceu-nos essa capacidade, ao passe que outros nada mais fizeram do que se queixar ou sucumbiram à frustração e à raiva», referiu o sacerdote.

A sessão de amanhã vai ser orientada pelo padre filipino Felipe Bacalso, SJ, que se encontra em Macau desde Outubro último, e repete-se a 25 de Março, 29 de Abril, 27 de Maio, 24 de Junho, 29 de Julho e 20 de Setembro.

