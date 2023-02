INSTITUTO DE CIÊNCIA E AMBIENTE PROMOVE FESTIVAL DO AMBIENTE

USJ estreia-se na co-organização da Semana Verde de Macau

O Instituto de Ciência e Ambiente da Universidade de São José vai assumir, pela primeira vez, o estatuto de co-organizador da Semana Verde de Macau, a principal iniciativa de cariz ambiental levada a cabo pelas autoridades da RAEM. A exemplo do que sucedeu há um ano, o organismo foi convidado pelo Instituto para os Assuntos Municipais para assumir a coordenação do Festival da Semana Verde, que este ano decorre no fim-de-semana de 18 e 19 de Março, na zona das Casas-Museu da Taipa.

No ano passado, as actividades da 41.ª edição da Semana Verde acabaram por ser canceladas devido à pandemia de Covid-19, mas o Instituto de Ciência e Ambiente voltou a ser convocado pelo Governo de Macau para co-organizar o certame, onde vai estar representando em dois expositores. «A Semana Verde é um certame com uma duração de uma semana que o Instituto para os Assuntos Municipais organiza todos os anos. Nós vamos co-organizar uma das actividades. A 18 e 19 de Março, vão ser promovidas uma série de actividades promocionais e educativas relacionadas com a importância de se proteger a Natureza e as vantagens de se viver num ambiente mais verde. Com dois expositores, a Universidade de São José vai co-organizar o Festival da Semana Verde, onde vai exibir cartazes, folhetos e vídeos», explicou Karen Tagulao, bióloga e investigadora do Instituto de Ciência e Ambiente, em declarações a’O CLARIM.

A participação na 42.ª edição da Semana Verde de Macau constitui, para a USJ, uma oportunidade de ouro para dar a conhecer o trabalho que tem vindo a desenvolver em domínios como a protecção das zonas de mangal, a gestão da água e dos recursos aquáticos ou a defesa de um uso mais sustentável dos oceanos. «Entendemos que a nossa responsabilidade passa também por oferecer ao público, através dos materiais e actividades que vamos disponibilizar nos nossos expositores, informação rigorosa e o mais actualizada possível relacionada com o Ambiente e a Ecologia. Queremos ajudar a traduzir a ciência que produzimos em algo que o público, de um modo geral, possa compreender sem dificuldades», disse a mesma responsável.

Em termos concretos, os dois expositores têm como principal objectivo alertar a população de Macau para a protecção e valorização do Ambiente. «Os dois expositores vão disponibilizar informação sobre as terras húmidas e os mangais, sobre algas e ecossistemas aquáticos, entre outras coisas. Vamos exibir algumas instalações muito interessantes, que são versões simplificadas daquilo que fazemos no laboratório ou no terreno. Este esforço tem uma natureza educacional. Vamos também preparar algumas actividades práticas interactivas, direccionadas tanto para o público, como para a população em geral», concluiu Karen Tagulao.

A participação da Universidade de São José na 42.ª edição da Semana Verde de Macau não se resume à co-organização do Festival da Semana Verde. Docentes e alunos da Universidade católica local vão ainda participar, ao fim da manhã de 18 de Março, na plantação de mangais na orla costeira da Taipa, junto ao empreendimento residencial Ocean Garden.

M.C.