Por todos os católicos falecidos

D. STEPHEN LEE VAI PRESIDIR A MISSA PELOS FIÉIS DEFUNTOS NO CEMITÉRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

D. Stephen Lee, bispo de Macau, preside amanhã (14 de Novembro) a missa pelos fiéis defuntos, às 16 horas, no Cemitério de São Miguel Arcanjo.

Segundo o vigário paroquial da igreja da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, padre Daniel Ribeiro, «a missa será celebrada principalmente pelos falecidos bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas».

No final da missa dominical, em Português, do passado dia 8 de Novembro, celebrada na igreja de São Domingos, por força das obras que estão a decorrer na Sé Catedral, o padre Daniel Ribeiro anunciou que no dia seguinte, a 9 de Novembro, seria assinalada – na habitual missa em Português das 18 horas, também na igreja de São Domingos – a festa da dedicação da basílica de São João de Latrão, sendo esta – recorde-se – a Sé Catedral da Cidade Eterna, ou seja, a igreja da paróquia do bispo de Roma, o Papa.

Ainda na mesma ocasião, o sacerdote pediu aos fiéis que «durante a semana rezassem um Terço pelas vocações em Macau», uma vez que o território «precisa de bons padres no futuro», e agradeceu a todos os fiéis que têm contribuído para a melhoria das condições de celebração das missas na igreja de São Domingos. «Quero agradecer ao coro, aos leitores, aos ministros da Eucaristia e aos acólitos, por toda a ajuda prestada», disse.

José Miguel Encarnação