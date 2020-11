FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS DE MACAU ARRANCA A 1 DE DEZEMBRO

169 projecções em seis dias

O Festival Internacional de Curtas de Macau, que irá ter lugar entre 1 a 8 de Dezembro, no Teatro Dom Pedro V, apresenta este ano ao público 160 curtas-metragens e nove vídeos musicais. A entrada é gratuita.

O Festival divulga e promove produções locais e internacionais de orçamento reduzido, centrando-se em duas competições: SHORTS e VOLUME. Dos quatro mil 232 trabalhos recebidos, foram elaboradas as listas finalistas; trabalhos que serão exibidos de 2 a 7 de Dezembro. A audiência irá votar na categoria SHORTS para o prémio “Melhor Filme do Público”.

A abertura do Festival, agendada para 1 de Dezembro, às 17 horas e 30, é abrilhantada com um concerto pela banda-metal “Blademark”, após o qual será apresentado o programa oficial e exibidas duas comédias intituladas “Amore, Non È como Pensi”, 2019 (Itália), de Sergiy Pudich ; e “Summertime”, 2020 (França), de Andra Tévy.

Já a cerimónia de encerramento, no dia 8 de Dezembro, irá contar com um concerto de percussão por Hoi Lei Lei, depois 17 horas e 30. Na mesma ocasião serão revelados e exibidos os filmes e vídeos musicais vencedores.

O Festival Internacional de Curtas de Macau é organizado pelo Creative Macau e pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau, e conta com o apoio do Governo da RAEM, entidades patrocinadoras, vários Órgãos de Comunicação Social (entre eles, O CLARIM) e outras instituições.