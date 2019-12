Paróquias de Macau celebram padroeiras e nascimento de Bergoglio

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO, NOSSA SENHORA DO CARMO E ANIVERSÁRIO DO PAPA FRANCISCO

A Solenidade da Imaculada Conceição foi assinalada na passada segunda-feira, na igreja da Sé Catedral, com a celebração de uma missa dedicada à Padroeira de Macau. A Eucaristia foi presidida por D. Stephen Lee, tendo a igreja acolhido muitos fiéis que quiseram rezar com o seu bispo junto à imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

No dia anterior, Domingo, foi a vez da paróquia da igreja de Nossa Senhora do Carmo homenagear a sua padroeira com a realização de uma procissão nas ruas da ilha da Taipa.

Já sábado, no âmbito das festividades em Macau do 83.º aniversário natalício do Papa Francisco, foi celebrada missa na igreja da Sé Catedral, presidida por D. Stephen Lee. Participou na Eucaristia o monsenhor Javier Herrera Corona, chefe da Missão da Santa Sé em Hong Kong, entidade co-organizadora das festividades, este ano sob o lema “Alegremo-nos e Oremos com o Papa Francisco”.

Hoje realiza-se, também na Sé Catedral, pelas 20 horas, um concerto com entrada livre. Os bilhetes podem ser adquiridos nas paróquias da Diocese, no Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS) e na Livraria São Paulo.

José Miguel Encarnação