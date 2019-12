Arcebispo de Manila sucede a D. Fernando Filoni

CARDEAL D. LUIS ANTONIO TAGLE É O NOVO PREFEITO DA CONGREGAÇÃO PARA A EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS

O Papa Francisco nomeou no último Domingo (Solenidade da Imaculada Conceição) o cardeal filipino D. Luis Antonio Tagle, arcebispo de Manila e presidente da Cáritas Internacional, como prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos.

O responsável sucede no cargo ao cardeal D. Fernando Filoni, que foi nomeado como grande-mestre da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém.

D. Luis Antonio Tagle, de 62 anos de idade, desempenha desde 2011 o cargo de presidente da Cáritas Internacional; foi criado cardeal pelo Papa Bento XVI, em Novembro de 2012.

O cardeal de Manila presidiu em Maio deste ano à primeira peregrinação internacional aniversária no Santuário de Fátima, tendo referido então à Agência ECCLESIA que, numa era em que «a violência se está a propagar um pouco por todo o mundo», numa sociedade marcada pelo «medo de quem é diferente, de quem é estrangeiro», onde existe tanto «preconceito», e «tanta divisão, entre ricos e pobres», é «fundamental que as pessoas redescubram os laços que têm em comum».

O arcebispo foi ainda um dos conferencistas na Cimeira sobre Abusos Sexuais que o Papa convocou para o Vaticano, em Fevereiro deste ano, sublinhando então que «o abuso de menores por ministros ordenados infligiu feridas não apenas às vítimas, mas também às suas famílias, ao clero, à Igreja, à sociedade em geral, aos próprios autores e aos bispos».

O agora ex-prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, D. Fernando Filoni, esteve em Macau em Março deste ano, tendo abençoado as novas instalações da Universidade de São José, na Ilha Verde, numa cerimónia que reuniu mais de meio milhar de pessoas no auditório da instituição de Ensino Superior. A’O CLARIM, o antigo responsável pela Missão da Santa Sé em Hong Kong elogiou o papel desempenhado por Macau e pela ex-colónia britânica em prol da abertura da China, abordou as conclusões da cimeira sobre a protecção de menores, que decorreu no Vaticano no final de Fevereiro, e antecipou uma eventual visita do Papa Francisco à China. Sobre este último tema, assegurou que a vontade existe; só falta mesmo o momento certo. «Estou certo que é uma viagem que o Papa gostaria de fazer. Talvez esteja apenas a aguardar pelo momento certo», disse.

Fontes: ECCLESIA e O CLARIM