GELMac recolheu uma tonelada de alimentos

ESCUTEIROS PARTICIPARAM EM ACÇÃO DE INTERCÂMBIO NA TAILÂNDIA

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau recolheu mais de uma tonelada de alimentos e bens de primeira necessidade, numa iniciativa que teve como beneficiárias as Irmãs da Caridade. Entretanto, no passado fim-de-semana, nove membros do organismo rumaram à Tailândia para uma acção de intercâmbio com os escuteiros de Chiang Mai.

Oito horas e a generosidade dos muitos consumidores do território que se associaram à iniciativa bastaram para que o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) recolhesse uma tonelada de alimentos e bens de primeira necessidade, na mais recente edição de uma campanha organizada à imagem daquela que é conduzida em Portugal pelo “Banco Alimentar”.

A actividade teve este ano lugar no último sábado de Novembro em três supermercados – um situado na Península de Macau e dois na ilha da Taipa. «Correu muito bem. A população respondeu muito generosamente, tendo sido recolhida, em apenas um dia, uma tonelada de alimentos em favor dos mais necessitados», explicou a’O CLARIMfonte do GELMac, tendo acrescentado que «os escuteiros estiveram no Supermercado Benvindo, em Macau, e em dois supermercados da rede Seng Cheong na Taipa, situados na Avenida Sun Yat Sen e nos Jardins dos Oceanos».

Nos três supermercados os escuteiros católicos recolheram alimentos como arroz, massa, cereais, óleo alimentar, leite, farinha, açúcar e enlatados de vários tipos. Para além de produtos alimentares, o GELMac – que este ano contou com a colaboração da Escola Portuguesa de Macau e da Casa de Portugal – recolheu ainda bens de primeira necessidade como sabão ou fraldas descartáveis. «Este ano, o Banco Alimentar reverteu a favor das Irmãs da Caridade», sublinhou a mesma fonte.

SIÃO NO CORAÇÃO

Uma semana depois de terem participado na referida campanha de recolha de alimentos, nove elementos do GELMac rumaram ao norte da Tailândia, para uma actividade de intercâmbio com os escuteiros de Chiang Mai. A deslocação ao “país dos sorrisos” esteve quase que por inteiro centrada na Natureza. Para além de um “raid” nas montanhas da região, os escuteiros católicos de Macau visitaram ainda um santuário de elefantes, onde interagiram com os animais.

Curta, mas intensa, a experiência de intercâmbio com os escuteiros tailandeses pode vir a ser reeditada no território, adiantou ao nosso jornal fonte do GELMac: «Os escuteiros de Chiang Mai mostraram muito interesse em retribuir a visita. Se tal vier a acontecer, é provável que tal intercâmbio venha a ter a participação, quer dos escuteiros de Macau quer dos escuteiros de Hong Kong».

A vizinha Região Administrativa Especial deverá, de resto, servir de palco a algumas das iniciativas que o GELMac tenciona organizar no próximo ano. «Para 2020 está previsto um acampamento em Hong Kong; um acampamento de sobrevivência para pioneiros e dirigentes, também em Hong Kong; uma formação para novos dirigentes, bem como a já tradicional participação nas comemorações do 25 de Abril», concluiu a mesma fonte.

Marco Carvalho