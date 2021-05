PARÓQUIAS DA SÉ CATEDRAL E DO CARMO JUNTARAM-SE NO PENTECOSTES

Unidos, logo mais crentes

23 de Maio, Domingo de Pentecostes – Passam alguns minutos das onze horas da manhã e a igreja de São Domingos está repleta de fiéis. Já só há assentos nas laterais; mesmo com o campo de visão algo ofuscado pelas colunas amarelas, o bispo D. Stephen Lee e os concelebrantes, padres Daniel Ribeiro e Eduardo Aguero – os três aparamentados de encarnado –, destacam-se no altar, ladeados pelos acólitos.

Se o Domingo de Pentecostes é especial – o Espírito Santo desceu há mais de dois mil anos sobre os Apóstolos de Jesus Cristo –, o Dia do Senhor no último fim-de-semana revestiu-se de especial significado: as paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo (Taipa) juntaram-se para a celebração do Pentecostes e dos Sacramentos da Eucaristia (Primeira Comunhão) e da Confirmação (Crisma). Ao todo, mais de vinte membros – adultos, jovens e crianças – da comunidade que fala Português estreitaram a sua ligação à Igreja, sob o testemunho de uma Assembleia composta por centenas de fiéis.

Ao bispo D. Stephen Lee, pároco da Sé Catedral, coube a magna tarefa de presidir à Eucaristia e proceder à administração dos referidos Sacramentos; o padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, proferiu a homilia; e o padre Eduardo Aguero, recentemente nomeado vigário paroquial de Nossa Senhora do Carmo, ajudou em diversas ocasiões.

Tónica importante e que abrilhantou a cerimónia eucarística foi a actuação dos coros das duas paróquias, em simbiose perfeita com a solenidade do momento.

No próximo Domingo, 30 de Maio, a Igreja Católica em Macau, em comunhão com a Igreja universal, celebra a Santíssima Trindade. As missas seguem os horários actualmente em vigor.

J.M.E.