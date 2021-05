IGREJA CELEBROU NOSSA SENHORA DE SHESHAN, PADROEIRA DA CHINA

Papa pediu orações pelos católicos chineses

O Papa pediu orações pelos católicos da China, que na passada segunda-feira celebraram a festa de Nossa Senhora Auxiliadora – também conhecida como Nossa Senhora de Sheshan, padroeira da China –, particularmente venerada no Santuário de Sheshan, perto de Xangai.

«Convido-vos a acompanhar, com a oração, os fiéis cristãos na China, os nossos caríssimos irmãos e irmãs, que tenho no mais fundo do meu coração. Que o Espírito Santo, protagonista da missão da Igreja no mundo, os guie e os ajude a ser portadores do alegre anúncio, testemunhas de bondade, de caridade, e construtores, na sua pátria, de justiça e de paz», disse o Santo Padre, após a recitação da oração do Regina Caeli, com centenas de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

Francisco deixou uma saudação ao «grande país» asiático, onde a Virgem Maria é venerada com «particular devoção» no Santuário de Sheshan e é invocada pelas famílias cristãs, «nas provações, nas esperanças da vida diária».

«Como é bom, como é necessário que os membros de uma família e de uma comunidade cristã estejam cada vez mais unidos no amor, na fé. Deste modo, os pais, os filhos, os avós, as crianças, pastores e fiéis podem seguir o exemplo dos primeiros discípulos, que na solenidade de Pentecostes eram unânimes na oração, com Maria, à espera do Espírito Santo», acrescentou.

Em Setembro de 2018, Pequim e a Santa Sé assinaram um acordo sobre a nomeação dos bispos católicos, entretanto renovado em 2020.

Francisco recordou ainda que Nossa Senhora Auxiliadora, celebrada a 24 de Maio, é a padroeira principal da Família Salesiana, «que trabalha tanto, tanto na Igreja» em favor dos marginalizados e da juventude.

«Que o Senhor os abençoe e os faça seguir em frente, com muitas vocações santas», concluiu o Pontífice.

Em Macau, a Igreja Católica antecipou em alguns meses esta celebração, tendo-se unido a Nossa Senhora de Sheshan a 12 de Fevereiro, o primeiro dia do Ano Novo Chinês. Desta forma, a Igreja local pretendeu encomendar os fiéis de Macau aos cuidados da Mãe do Salvador. Um dia antes, a 11 de Fevereiro, a Igreja universal celebrou Nossa Senhora de Lourdes, venerada no Santuário de Lourdes, em França.

Fontes: ECCLESIA e O CLARIM