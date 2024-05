PARÓQUIA DO CARMO: NOVE CRIANÇAS RECEBERAM O SACRAMENTO DA EUCARISTIA

Comunidade de língua portuguesa mantém viva a chama

Nove crianças com oito anos de idade, da comunidade de língua portuguesa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, receberam o Sacramento da Eucaristia (Primeira Comunhão), no passado dia 5 de Maio.

Durante a celebração da Missa Dominical, presidida pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, os pais, outros familiares e amigos juntaram-se às crianças, tendo testemunhado a sua Primeira Comunhão – momento sempre marcante no seio de qualquer família.

«Vivemos com grande fé e devoção a Primeira Comunhão das nove crianças da Comunidade Lusófona da nossa paróquia. A profundidade com que a celebração foi vivida deve-se, principalmente, ao amor que Deus tem por estas crianças e pela nossa comunidade. Além disso, os pais, padrinhos e avós cumpriram fielmente o que prometeram quando pediram o Baptismo das crianças», disse o padre Eduardo, em declarações a’O CLARIM.

Antes do dia tão aguardado e desejado, as referidas crianças – todas elas alunas da Catequese da paróquia do Carmo – participaram em sessões especiais de preparação para a Primeira Comunhão, leccionadas pelo padre Eduardo, nos meses de Fevereiro, Março e Abril. As sessões, realizadas de quinze em quinze dias, serviram de complemento à formação contínua que vem sendo assegurada pela catequista Fátima Dermawan. Também neste particular, o papel da família foi preponderante, como explicou o padre Eduardo.

«Antes de tudo, é uma tradição muito sagrada para os nossos fiéis que as crianças participem na Eucaristia, todos os Domingos, juntamente com as suas famílias. As famílias também acompanharam as crianças na Catequese, sendo que os pais e/ou os avós também ajudaram a preparar as crianças para a sua primeira confissão. Cada criança fez uma confissão muito sincera, sabendo plenamente o que estava a celebrar. Houve até mesmo algumas que se emocionaram nesse momento. Basta olhar para as fotografias para ver a alegria de Jesus estampada nos rostos das crianças», contou o sacerdote.

No dia 4 de Maio teve lugar um convívio entre pais e filhos, organizado pelos responsáveis da Catequese, que também serviu de ensaio para as cerimónias do dia seguinte. Os pais prepararam as ofertas a serem entregues às crianças, bem como as rosas para oferecer às mães e o guia/programa das mesmas cerimónias. O ensaio inclui a celebração de Missa, durante a qual o padre Eduardo foi explicando aos participantes os diferentes momentos ou fases da Eucaristia.

«De facto, para o sucesso destes dias, foi fundamental o papel da família. Agradecemos, pois, aos pais e avós. E agradecemos também a toda a nossa querida comunidade por ter testemunhado a fé e o compromisso cristão», reforçou o padre Eduardo.

J.M.E.