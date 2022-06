PARÓQUIA DO CARMO ENCERRA ANO CATEQUÉTICO COM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

Acólitos assumem compromisso a 19 de Junho

A paróquia de Nossa Senhora do Carmo vai encerrar o ano catequético no próximo dia 19 de Junho, estando prevista a realização de um almoço no Lar São Luís Gonzaga, com a participação de sacerdotes, irmãs, pais, catequizandos e catequistas. Para além do almoço, haverá momentos de partilha, oração e entoação de cânticos. Antes, será celebrada a habitual missa dominical das 11 horas e 15, na igreja do Carmo, disse a’O CLARIMo padre Eduardo Agüero, SCJ.

Ainda segundo o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa, a 11 de Junho será realizado um encontro de acólitos e seus assessores, pelas 15 horas e 30, de preparação e formação. O compromisso dos referidos acólitos terá lugar também no dia 19 de Junho, durante a missa dominical em Português.

J.M.E.