PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL LANÇA WEBSITE

Jovens e adultos crismados no Pentecostes

A paróquia da Sé Catedral lançou o website www.semacau.org, onde a partir de agora os fiéis poderão encontrar as principais informações referentes às actividades paroquiais, dando assim resposta a uma necessidade há muito manifestada pelos paroquianos da Sé Catedral, anunciou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, na missa do passado Domingo.

Na mesma ocasião, o vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa lembrou a Assembleia que «no próximo Domingo [5 de Junho]a Igreja celebra a Solenidade do Pentecostes», sendo que na Sé Catedral «alguns jovens e adultos irão receber o Sacramento da Confirmação [Crisma], em missa presidida pelo bispo D. Stephen Lee».

Ainda no período reservado aos comunicados, o padre Daniel sublinhou que o dia da Solenidade da Ascensão do Senhor – celebrada no passado Domingo – coincide com o Dia Mundial das Comunicações Sociais (instituído pelo Concílio Vaticano II), pelo que «o montante das colectas [do referido dia]será enviado para a Santa Sé com o objectivo de financiar os Meios de Comunicação Social da Igreja Católica em todo o mundo».

Embora o mês de Maio esteja já a poucos dias de terminar, o coro da Sé Catedral abrilhantou a celebração da missa dominical, em Português, com uma música dedicada a Nossa Senhora de Fátima.

J.M.E.