FÓRUM DECORRE A 8 DE JUNHO EM FORMATO VIRTUAL

Instituto Ricci discute integridade e sustentabilidade

A relação entre integridade e sustentabilidade no âmbito das práticas empresariais dá o mote ao fórum “online” que o Instituto Ricci de Macau (IRM) promove no próximo dia 8 de Junho. Denominada “Sustentabilidade através de uma liderança espiritual e íntegra”, a iniciativa tem como oradora a teóloga Christine Lai. Investigadora do Centro de Recursos Bioéticos de Hong Kong e conselheira espiritual dos Serviços Sociais da Cáritas de Hong Kong, Christine Lai irá abordar o modo como “uma liderança capacitada pela espiritualidade, pelo conhecimento e pela sabedoria” pode conduzir a práticas empresariais mais íntegras e sustentáveis, e abrir as portas à transformação social.

Para o padre Stephan Rothlin, a necessidade de líderes íntegros e esclarecidos é hoje mais premente do que que nunca. O director do Instituto Ricci de Macau e responsável pela organização da iniciativa, defende que a própria Igreja Católica, ancorada em documentos como as encíclicas Fratelli tuttie Laudato si, tem um papel de relevo na formação de líderes e de classes dirigentes que possam encabeçar um necessário processo de transformação social. «Infelizmente é verdade que, mesmo dentro da Igreja, perdemos a convicção de que a integridade pode ser ensinada e adquirida. No entanto, as alturas de crise, em especial, podem oferecer-nos uma nova oportunidade para compreendermos o quão devastadoras podem ser as consequências da escolha de líderes populistas irresponsáveis ou de ditadores. Portanto, são urgentes novos esforços para implementar a compreensão do auto-controlo e da liderança a partir dos primeiros estágios da educação, bem como garantir plataformas de aprendizagem aos líderes que se deparam com grandes desafios», defendeu o sacerdote, acrescentando: «Dispomos de um enquadramento sólido para a transformação do mundo com as encíclicas do Papa Francisco e dos seus antecessores. A meu ver, as encíclicas Fratelli tuttie Laudato sisão um alicerce excelente para compreender quais os factores-chave em termos de sabedoria e liderança a um nível pessoal e individual, para que a espiritualidade e uma visão enraizada na misericórdia de Deus não fiquem consignadas a uma retórica vazia, mas possam ser testadas através de um maior compromisso com um futuro sustentável e pelo esforço por abraçar os nossos irmãos e irmãs dentro e fora da comunidade da Igreja».

Com início marcado para as 18 horas e 30, este fórum é a primeira de duas iniciativas promovidas pelo IRM com o propósito de dar a conhecer o Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável, bem como os valores que norteiam a atribuição do novo galardão. «Os fóruns com a doutora Cristine Lai, a 8 de Junho, e com o professor Stephen Park, a 29 de Junho, foram concebidos para ajudar a facultar um melhor entendimento dos vários aspectos do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável que lançámos em Macau e Hong Kong», acentuou o padre Stephan Rothlin, para quem «em tempos de incerteza, necessitamos de reconhecer que há uma necessidade urgente de mudança de mentalidade no mundo dos negócios».

