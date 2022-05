PARÓQUIA DA TAIPA: PROFISSÃO DE FÉ, PRIMEIRA COMUNHÃO, ALMOÇO DAS FAMÍLIAS E ENVIO MISSIONÁRIO

Agenda cheia no Carmo

Onze adolescentes vão fazer Profissão de Fé este Domingo, 29 de Maio, na missa das 11 horas e 15, na igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Na mesma ocasião, para além da Profissão de Fé, uma adolescente de catorze anos de idade irá receber o Sacramento da Eucaristia (Primeira Comunhão).

Todos estes adolescentes irão confessar-se uma hora antes da celebração da missa dominical, isto é, às 10 horas e 15, disse a’O CLARIMo vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa, padre Eduardo.

Para dia 2 de Julho está agendado um almoço destinado a todas as famílias, organizado pelo Conselho Pastoral para a comunidade lusófona da paróquia de Nossa Senhora do Carmo. O almoço terá lugar na Casa Ricci (Praia de Cheoc Van), entre as 12 horas e 30 e as 17:00 horas.

Por último, na missa dominical do próximo dia 3 de Julho, também às 11 horas e 15, a paróquia do Carmo despede-se e realiza o envio missionário de três jovens para Portugal, a fim de prosseguirem os estudos universitários. Nos últimos anos foram guias da infância missionária na mesma igreja.

J.M.E.