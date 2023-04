PARÓQUIA DA SÉ REALIZA ENCONTROS PARA IDOSOS E JOVENS

A Fé não tem idade

A paróquia da Sé Catedral voltou a organizar dois encontros para gerações distintas.

Ontem, os paroquianos da terceira idade reuniram de novo no Cartório da Sé, durante três horas, sob a coordenação do padre Daniel Ribeiro, SCJ.

Hoje é a vez dos jovens também realizarem o seu encontro, quando faltam menos de cem dias para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa (ver notícia na página 2).

«Na próxima sexta-feira, 28 de Abril[hoje], teremos mais um encontro de jovens. Os jovens que desejarem podem conversar com os catequistas, com o Padre [Daniel]ou com seminaristas», anunciou o padre Daniel na missa dominical do passado dia 23 de Abril.

A realização destes encontros surgiu da necessidade em reforçar os laços de amizade entre os paroquianos da Sé, em particular durante o ano de 2022, como forma de colmatar os efeitos negativos resultantes dos constrangimentos sociais impostos pela pandemia de Covid-19.

J.M.E.