Votos de boa saúde

A presença do Chefe do Executivo da RAEM em Portugal – seja quem estiver no cargo – é sempre motivo de curiosidade por parte dos Órgãos de Comunicação Social de Macau, na ânsia que algo de extraordinário possa ser anunciado. Acontece que no fundo, no fundo, os jornalistas mais habituados a estas andanças sabem como os dignitários chineses gerem as relações externas, pelo que a ausência de notícias quentes ou de última hora já não os surpreende.

Muitos anos após a primeira visita do primeiro Chefe do Executivo, Edmundo Ho, a Portugal, O CLARIMteve a oportunidade de testemunhar alguns dos passos dados há dias por Ho Iat Seng em terras lusas. Num primeiro olhar ao programa divulgado pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS) parecia estarmos perante mais do mesmo: recepções e visitas oficiais, encontros empresarias e alguns (poucos) tempos livres.

Acontece, porém, que Ho Iat Seng introduziu um dado novo, uma nova marca, no guião da visita que efectuou a Portugal: a promoção do sector social.

A deslocação da comitiva à Fundação Champalimaud, da qual fez parte o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau, António José de Freitas, abriu um precedente positivo para o futuro, sendo agora de esperar que depois de relançada a economia de Macau haja um reforço do investimento na área social.

No balanço que fez à Imprensa no final da visita a Portugal, o Chefe do Executivo afirmou: «No tempo em que estive em Portugal também participei em actividades de intercâmbio e observação in loco, relacionadas com a indústria de “big health”, da cultura, do turismo, das convenções e exposições, e da educação. Nomeadamente, visitei o centro de investigação na área da saúde da Fundação Champalimaud».

Ora, quando está para breve a inauguração do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas este é, pois, um sinal positivo para quem há muito questiona o facto da Saúde local estar a anos de distância da qualidade e da capacidade da RAEM demonstrada noutros sectores.

Posto isto, podemos afirmar que a deslocação de Ho Iat Seng a Lisboa não foi mais do mesmo, tendo acabado por surpreender até os mais cépticos.

Das conversas com o Presidente e com o Primeiro-Ministro de Portugal pouco transvasou das paredes dos palácios de Belém e São Bento, mas, por outro lado, dos contactos com os empresários – e Ho Iat Seng cresceu no mundo empresarial – muito poderá vir a ser sentido, literalmente na pele, por quem venha a necessitar, por exemplo, de bons serviços de saúde.

José Miguel Encarnação

Em Portugal