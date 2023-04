MISSIONÁRIO ITALIANO EVOCADO EM PEQUIM PELO BISPO D. STEPHEN CHOW

Mateus Ricci é tema de debate em Hong Kong

O Centro de Estudos Católicos da Universidade Chinesa de Hong Kong promove, nos dias 11 e 12 de Maio, uma conferência “online” sobre o legado do padre Mateus Ricci. Entre os oradores convidados está o director do Instituto Ricci de Macau, padre Stephan Rothlin, SJ.

Intitulada “Matteo Ricci – Inspiração por parte de um Missionário Icónico”, a conferência reúne especialistas de vários quadrantes, que vão analisar, entre outros aspectos, o contributo do missionário italiano para a harmonização das relações entre a China e o Ocidente.

O director do Instituto Ricci de Macau (IRM) vai abordar o diálogo contínuo inspirado por Mateus Ricci e a prática da Doutrina Social da Igreja no contexto chinês. «Antes de mais, vou procurar destacar a importância de uma abordagem genuinamente imparcial à história do intercâmbio intercultural entre a China e o Ocidente, que foi iniciada por missionários franciscanos, jesuítas e laicos, inclusive por Matteo Ricci», explicou o padre Stephan Rothlin, SJ, em declarações a’O CLARIM. «No entanto, gostaria também de procurar destacar a missão contemporânea do Instituto Ricci de Macau. É uma missão que também reflecte o paradigma do diálogo e da amizade que associámos a Matteo Ricci e que passa por um diálogo abrangente com a China, através das ciências exactas e da fé, enquadrado na Doutrina Social da Igreja e nos princípios da solidariedade, da subsidiariedade e da procura do bem-comum. Este é um dos grandes desafios da nossa missão actualmente: procurar perceber de que forma o rápido crescimento económico da China se pode tornar mais sustentável», acrescentou.

Para além do padre Rothlin, também foram convidados para a conferência dois outros nomes: Daniel Canaris, investigador da Universidade de Sydney, especializado no intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente; e o padre Thierry Meynard, professor de Filosofia e Estudos Religiosos da Universidade Sun Yat-sen que também integra os quadros do IRM.

A iniciativa realiza-se numa altura em que o processo de beatificação do jesuíta italiano parece ganhar embalo. Mateus Ricci foi proclamado venerável a 17 de Dezembro último pelo Papa Francisco e, no início desta semana, no arranque da histórica visita que está a efectuar a Pequim, uma das primeiras iniciativas em que o bispo de Hong Kong, D. Stephen Chow, participou foi uma vigília pela beatificação de Mateus Ricci.

A visita do líder da Igreja Católica em Hong Kong – considera o padre Rothlin – constitui um contributo importante para a harmonização das relações entre a China e a Santa Sé. «Há um grande número de pessoas que ainda não compreendeu bem o acordo assinado entre a Santa Sé e a China. Esta visita pode abrir as portas para que ambas as partes mostrem sinceridade mútua e ajude a explicar porque razão o Papa Francisco está a conduzir o processo de reconciliação com a China com grande diligência e prudência. Um aspecto-chave do processo passa por recuperar a confiança, o que é, em grande medida, um processo de fé», defendeu o director do Instituto Ricci. «A visita de D. Stephen Chow pode, assim, ser vista como uma bênção especial, não apenas para as dioceses de Hong Kong e de Macau, mas também para toda a China», sublinhou o sacerdote.

Marco Carvalho