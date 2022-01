PADRE DANIEL RIBEIRO AUSENTE DOS TRABALHOS PASTORAIS ATÉ 21 DE JANEIRO

Fiéis deverão contactar Secretaria da Sé ou padre que fale Português

O vigário paroquial da igreja da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa está ausente dos trabalhos pastorais, desde o passado dia 10 até 21 de Janeiro.

Aos fiéis que participaram na missa do último Domingo na Sé Catedral, o padre Daniel Ribeiro revelou que nos próximos dias irá estar de férias em Coloane.

Na mesma ocasião, o sacerdote pediu aos fiéis que «contactem a Secretaria da Paróquia da Sé Catedral ou um padre que fale Português, em caso de necessidade, seja para a emissão de um simples documento ou a realização de um serviço pastoral».

Após a missa dominical arrancou o segundo período das aulas da Catequese, tendo o padre Daniel Ribeiro convidado todas as crianças presentes a se juntarem aos catequistas e catequizandos da paróquia da Sé Catedral, nas instalações do Colégio de São José contíguas ao Paço Episcopal.

No dia 9 de Janeiro, a Igreja Católica celebrou a Festa do Baptismo do Senhor. “No Baptismo de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto do Pai, Jesus fez-Se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado, empenhou-Se em promover-nos para que pudéssemos chegar à vida plena”, explica o “site” da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos).

J.M.E.