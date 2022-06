OFICINAS ARTÍSTICAS DECORREM ENTRE 14 DE JULHO E 4 DE AGOSTO

Centro Newman junta Arte e Natureza

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman vai realizar este Verão, pelo segundo ano consecutivo, o projecto “Cidade e Árvores, Paisagem e Gentes”. A iniciativa, direccionada para crianças e adolescentes, visa fomentar nos mais novos um maior respeito pela Natureza e pela preservação do Ambiente.

A premissa é simples: conciliar Arte e Natureza para consciencializar os mais novos para a importância do Ambiente e da Conservação. O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman vai promover, entre 14 de Julho e 4 de Agosto, um pacote de actividades de férias destinadas a crianças e adolescentes. A iniciativa – subdivide-se em quatro oficinais de criação de arte, que têm por alvo outros tantos escalões etários – é uma reedição do projecto “Cidade e Árvores, Paisagem e Gente”, organizado no ano passado pela primeira vez. As actividades, explicou fonte do Centro de Cultura a’O CLARIM, têm como denominadores comuns a Arte e o Ambiente. O objectivo é fomentar nos mais novos um maior interesse e um maior respeito pela Natureza. «Esta série de actividades, focada na Natureza e denominadas “Cidade e Árvores, Paisagem e Gente” foi dividida em duas categorias, que têm em conta a idade dos participantes», adianta o organismo. «O Centro quer que as crianças se possam focar na observação e numa maior comunhão com o Meio Ambiente. Quer ainda chamar a atenção dos mais jovens para a importância da protecção ambiental. Os nossos formadores vão orientar os participantes na criação de trabalhos artísticos feito com o recurso a materiais recolhidos nos espaços naturais do território, no que entendemos ser uma forma de espalhar a mensagem sobre a importância da protecção do Ambiente», acrescenta.

Das quatro oficinas de criação artística, três estão direccionadas para crianças com idades compreendidas entre os cinco e os onze anos. A quarta – a única que não decorre integralmente nas instalações do Centro, na Calçada da Vitória – tem como destinatários jovens entre doze e dezoito anos de idade e prevê a organização de trabalho de campo, recolha de materiais e o desenvolvimento de projectos artísticos ao ar livre. Os registos criados pelos participantes nos “workshops” deverão ser expostos, em meados de Agosto, no Centro Newman. «Este é o segundo ano consecutivo em que promovemos esta iniciativa, inspirada pela Natureza. Os trabalhos dos jovens participantes devem ser depois expostos na mostra do Projecto de Arte e Natureza “Cidade e Árvores, Paisagem e Gente”, possivelmente em Agosto», disse fonte da organização. «Ainda no que diz respeito ao programa de actividades de Verão, há um vasto leque de actividades, das mais calmas às mais energéticas. Temos actividades pensadas para crianças, outras para adultos e iniciativas que fomentam uma maior interacção entre pais e filhos. Os participantes podem escolher entre marionetas, a arte japonesa do “temari” ou das bolas bordadas, pintura em pastel “nagomi”, dança, miniaturas ou oficinas de arte feitas com papel dobrado», concluiu o Centro de Cultura Cardeal Newman.

Marco Carvalho