MEMÓRIA DA BEM-AVENTURADA VIRGEM, MÃE DA IGREJA, FOI CELEBRADA NA PASSADA SEGUNDA-FEIRA EM MACAU

A Igreja em Macau uniu-se à Igreja universal na celebração da Memória da Bem-aventurada Virgem, Mãe da Igreja, na passada segunda-feira. Os fiéis da comunidade de língua portuguesa, que nutrem um forte apego a Nossa Senhora, muito devido a Fátima, deslocaram-se principalmente às paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo, a fim de participarem nas missas do dia.

Segundo o site “Vatican News”, a Memória da Bem-aventurada Virgem, Mãe da Igreja, foi inscrita no Calendário Romano Geral, por meio do Decreto Ecclesia Mater, publicado a 3 de Março de 2018. Desde essa data, esta memória é celebrada todos os anos na segunda-feira após o Domingo de Pentecostes.

A Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja

O Concílio Vaticano II atribui,implicitamente,este título à Bem-Aventurada Virgem Maria, quando refere: “A Igreja Católica, ensinada pelo Espírito Santo, honra-a com filial afeição e devoção como mãe amada” (Lumen Gentium, 53). Foi São Paulo VI quem, dirigindo-se aos Padres conciliares em 1964, pediu-lhes que “daqui em diante,a Santíssima Virgem seja honrada e invocada com este título (Mãe da Igreja) por todo o povo cristão” (Acta Apostolicae Sedis1964, 37).

Embora este título tenha sido atribuído a Maria recentemente, os Evangelhos atestam a maternidade de Maria desde a Anunciação, quando “Maria foi chamada a dar o seu consentimento à vinda do reino messiânico, que se realizaria com a formação da Igreja” (SãoJoão Paulo II,Audiência Geral,17de Setembro de 1997).

Foi sobretudo aos pés da cruz que Maria se tornou a mãe de todos os crentes, «a Mãe da Igreja»(Jo.,19, 25-27). Jesus a chamou de “mulher”, como uma nova Eva, que significa «a mãe de todos os viventes»(Gén., 3,20). Então, referindo-se ao seu discípulo amado, disse-lhe:«eis o teu filho». Por fim, disse àquele discípulo, que representa todos os discípulos: «Eis aí a tua mãe». São João Paulo II comenta que “o evangelista,ao dizer que Jesus teve que morrer «para reunir os filhos de Deus que estão dispersos»(Jo.,11,53), indica o nascimento da Igreja como fruto do sacrifício redentor com o qual Maria está maternalmente associada” (SãoJoão Paulo II,Audiência Geral,17de Setembro de 1997).

A Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, rezava com a primeira comunidade de Jerusalém quando receberam o dom do Espírito Santo. Daí que a memória daBem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, sejacelebrada no dia seguinte ao Domingo de Pentecostes.

“O título ‘Mãe da Igreja’reflecte,assim,a profunda convicção dos fiéis cristãos, que vêem em Maria não só a mãe da pessoa de Cristo, mas também dos fiéis. Aquela que é reconhecida como mãe da salvação, vida e graça, mãe dos salvos e mãe dos vivos, é justamente proclamada Mãe da Igreja”(SãoJoão Paulo II,Audiência Geral,17de Setembro de 1997).

