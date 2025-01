NOVO “CORO PADRE PIO” VAI ANIMAR AS CELEBRAÇÕES EM TAGALOG, NA SÉ CATEDRAL

Coro Couples for Christ celebra dezoito anos

A partir do próximo mês de Fevereiro, as celebrações eucarísticas em Inglês e Tagalog na igreja da Sé Catedral terão o contributo de um novo coro litúrgico. Denominado “Coro Padre Pio”, será formalmente apresentado a 2 de Fevereiro, na Missa mais participada pela comunidade católica filipina de Macau.

Durante a Eucaristia, agendada para as 12 horas e 30, também irá ser comemorado o 18.º aniversário do Coro Couples for Christ (Casais para Cristo, numa tradução livre) – grupo que actualmente é responsável por acompanhar as celebrações em Tagalog na Sé.

Fundado em 2007, por iniciativa de Danilo Perez Ngo, e do sacerdote australiano Dennis Rocheford, o Couples for Christ – afiliado ao movimento leigo homónimo – reúne perto de trinta membros, mas raramente se consegue apresentar na sua máxima força. A razão levou a equipa encarregada de acompanhar a comunidade católica filipina na paróquia da Sé a procurar dinamizar uma solução alternativa. «Entre os membros do Couples for Christ estão muitas senhoras que trabalham como trabalhadoras domésticas. Por vezes, e ainda que seja Domingo, algumas são convocadas para trabalhar. Por outro lado, se há um qualquer evento do Movimento Couples for Christ que coincida com o horário da Eucaristia, é quase certo que o número de pessoas disponíveis para cantar será inevitavelmente menor», explicou Danilo Perez Ngo, em declarações a’O CLARIM.

Para fazer face à actual situação, o responsável disse estar «a tentar atrair mais pessoas que queiram fazer parte do grupo, mas também a tentar recrutar quem se queira associar a outros dois grupos em fase de formação». «No ano passado, propus que se fomentasse a existência de três grupos, de forma a que pudéssemos ter não apenas um grupo de membros do Couples for Christ, mas também para que participassem fiéis que não estão envolvidos neste movimento. É uma forma de garantir que há sempre alguém disponível para cantar na Missa», contou.

Engenheiro civil de formação, Perez Ngo assumiu recentemente a tarefa de instituir e consolidar o novo Coro Padre Pio, e preparar o terreno para a criação de um coro juvenil, sob a égide do movimento Couples for Christ. Os três grupos deverão alternar entre si no acompanhamento das celebrações eucarísticas em Tagalog na Catedral. «Na prática, vamos ter três coros diferentes. O primeiro é o já existente Coro Couples for Christ, que obviamente estará reservado para os membros do movimento. Agora vamos ter um coro para crianças e jovens, também afiliado ao Couples for Christ e, por último, um novo coro, aberto à adesão de todos. O padre Leonard Dollentas [editor da secção inglesa d’O CLARIM] sugeriu que fosse baptizado com o nome Coro Padre Pio. Como sabe, o Padre Pio é um dos santos venerados na Igreja da Sé», referiu Perez Ngo.

Para além do Coro Couples for Christ, a comunidade de língua inglesa da Sé Catedral é igualmente acompanhada pelo Coro da Natividade e pelo Shepherds Choir.

Marco Carvalho