EXPOSIÇÃO “MILAGRES EUCARÍSTICOS NO MUNDO” ATÉ 30 DE SETEMBRO

Catequese da Sé abre as inscrições

Estão abertas as inscrições para a Catequese da paróquia da igreja da Sé Catedral, informaram os seus responsáveis no passado Domingo, no final das missas celebradas ao longo do dia. Os interessados deverão deslocar-se ao Cartório da Sé ou contactar os catequistas.

«Estão abertas, no Cartório da Sé, as inscrições para a Catequese das crianças, adolescentes e jovens, referente ao ano lectivo 2022-2023. O horário de inscrição é o mesmo do horário de expediente, podendo também os interessados contactar os respectivos catequistas», disse a mestre de cerimónias da missa dominical em Português, celebrada pelo padre Luís Sequeira, SJ.

MILAGRES EUCARÍSTICOS NA RUA FORMOSA

Também na Missa Dominical do passado dia 14 de Agosto, foi feita menção ao facto da exposição “Milagres Eucarísticos no Mundo” ter reaberto a 9 de Agosto, estando patente ao público até 30 de Setembro. A mostra foi inaugurada a 17 de Junho, mas foi encerrada ao público logo de seguida devido ao último surto de Covid-19 que afectou Macau.

De acordo com o comunicado proferido no final da Eucaristia, a exposição – organizada pela Associação Católica Cultural de Macau – pode ser visitada todos os dias, entre as 10:00 horas e as 18:00 horas, na Rua Formosa, número 5. Encerra à segunda-feira (ver cartaz publicado na página 11 desta edição).

J.M.E.