NOSSA SENHORA DO CARMO É CELEBRADA A 16 DE JUNHO

Igreja fechada, corações abertos

A paróquia de Nossa Senhora do Carmo não pode este sábado festejar a sua padroeira devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, mas a Igreja em Macau não deixará de celebrar a data nas missas “online” transmitidas a partir da Sé Catedral, às 7:45, 8:30 e 9:15 horas da manhã.

No dia 16 de Julho celebra-se a Festa de Nossa Senhora do Carmo.

Nossa Senhora do Carmo, ou Virgem do Carmo, é o título dado à Bem-Aventurada Virgem Maria como padroeira da Ordem Carmelita, no seio da Igreja Católica. Esta solenidade foi instituída pela primeira vez no final do Século XIV como forma de comemoração da fundação da Ordem dos Carmelitas, ou Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. A principal Festa da Ordem do Carmo era originalmente a Assunção da Santíssima Virgem (celebrada a 15 de Agosto), mas entre 1376 e 1386 foi estabelecido na Ordem o costume de celebrar uma festa especial da Virgem para comemorar a aprovação da Regra Carmelita. A Festa de Nossa Senhora do Carmo entrou no Calendário da Igreja universal no início do Século XVIII.

Segundo a lenda, já existia no Monte Carmelo (Norte de Israel) uma comunidade religiosa antes da época de Cristo, de natureza eremítica. O Carmelo é uma montanha com vista para o Mar Mediterrâneo, na qual o profeta Elias desafiou com sucesso os sacerdotes do deus Baal e conquistou o povo para o verdadeiro Deus (I Rs., 18,20-45). Carmelo (em Hebraico “Carm”, que significa “vinha”, e “El”, que significa “Senhor” ou “Deus”) pode-se traduzir, portanto, por “Vinha do Senhor”. Os profetas Elias e Eliseu ter-se-ão estabelecido na montanha, atraindo desde então outros eremitas. O Monte Carmelo, ou o Carmo, é também uma aliança entre o Antigo e o Novo Testamento, evidência da luta da fé contra a idolatria e o paganismo.

Embora não haja evidências históricas da comunidade pré-cristã, existem referências no Século XII de uma comunidade de eremitas na montanha sagrada. Apesar das dificuldades contínuas, a comunidade erigiu em 1263 uma estrutura residencial perene, servida por uma igreja dedicada à Virgem Maria no Monte Carmelo (a “Senhora do Lugar”). Antes, recorde-se, em 1254, São Luís, Rei da França, visitou o Monte Carmelo, tendo trazido consigo para França seis eremitas franceses para os quais construiu um convento perto de Paris. O Monte Carmelo foi tomado pelos muçulmanos em 1291, que incendiaram as habitações e massacraram muitos religiosos. De entre os que sobreviveram, alguns foram para a Europa, por onde enxameariam. A difusão dos carmelitas na Europa deve-se em grande parte à obra de São Simão Stock (1165-1265), frade carmelita inglês. A Ordem Carmelita foi formalmente aprovada em 1274 no Concílio de Lyon.

O ESCAPULÁRIO

São Simão Stock, que foi superior geral da Ordem do Carmo (1256-1265), estava a 16 de Julho de 1251 a rezar o Terço quando Nossa Senhora lhe apareceu vestida com o hábito da Ordem e com um escapulário na mão. Disse então a frade Simão: “Recebe, meu filho, este escapulário da tua Ordem, que será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do Carmo. Todo aquele que morrer com este escapulário será preservado do fogo eterno”. Nascia assim a tradição em torno da devoção a Nossa Senhora do Carmo e do Escapulário redentor.

A partir do Século XV a devoção popular a Nossa Senhora do Carmo centrou-se progressivamente no Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, também conhecido como Escapulário Castanho. A solene festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo (ou do Monte Carmelo) foi provavelmente celebrada pela primeira vez em Inglaterra, no final do Século XIV. O seu objectivo era agradecer a Maria, a padroeira da Ordem Carmelita, os benefícios concedidos nos difíceis primeiros anos da Ordem. A instituição da Festa pode ter ocorrido na sequência da reivindicação do título canónico dos “Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria” que terá tido lugar em Cambridge (Inglaterra), em 1374. A primeira data escolhida foi a de 17 de Julho, mas esta coincidia na Europa continental com a Festa de Santo Aleixo, o que motivou uma mudança para 16 de Julho, que continua a ser a data da Festa de Nossa Senhora do Carmo no Calendário Romano da Igreja Católica. O poema latino “Flos Carmeli” (que significa “Flor do Carmelo”) aparece pela primeira vez como a sequência desta Festa.

Com o tempo, a devoção à Virgem do Carmo, ou seja, a devoção na invocação da “Rainha e Senhora do Monte Carmelo”, floresceu e universalizou-se. As promessas em torno do Escapulário e a sua riqueza simbólica deram um impulso imenso à espiritualidade carmelita, difundindo a devoção do Carmo e do Escapulário por todo o mundo.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa