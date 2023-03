MISSA DA VIGÍLIA PASCAL CELEBRADA, EM PORTUGUÊS, NA IGREJA DE SÃO DOMINGOS

Tradição retomada anos depois

A Missa da Vigília Pascal volta a ser celebrada, em Português, no próximo dia 8 de Abril, na igreja de São Domingos, às 19:00 horas, anunciou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, na missa dominical de 19 de Março. «Já faz muitos anos que não temos Missa da Vigília Pascal só em língua portuguesa. Este ano, voltamos a celebrar Missa da Vigília Pascal, uma das missas mais bonitas do ano», disse o padre Daniel.

Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa anunciou o programa da Semana Santa na igreja da Sé (ver anúncio nesta página).

Ainda no período reservado aos comunicados, o padre Daniel também anunciou que no dia 20 de Março a diocese de Macau iria celebrar a Solenidade de São José, ao invés do dia 19, habitualmente dedicado ao Pai adoptivo de Jesus, devido a esta data coincidir com um dos Domingos da Quaresma.

Por último, ontem, 23 de Março, foi realizado mais um “Momento de Espiritualidade e Convivência para Idosos”, sob a coordenação do padre Daniel.

VIA SACRA –A primeira reza da Via-Sacra pela Quaresma, na igreja da Sé Catedral, realizou-se a 24 de Fevereiro. Desde então, a reza da Via-Sacra, na mesma igreja, tem tido lugar todas as sextas-feiras, às 17:00 horas. A última está agendada para 31 de Março.

Após a Via-Sacra, há sempre reza do Santo Terço às 17:30 horas, seguindo-se a Santa Missa das 18:00 horas.

J.M.E.