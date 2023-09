MAIS DE TRÊS MIL PROFESSORES E DIRIGENTES EM INICIATIVA CONJUNTA

Escolas católicas homenageiam docentes

Cerca de quarenta educadores das escolas católicas de Macau foram homenageados na passada sexta-feira, no âmbito da edição de 2023 do Dia do Desenvolvimento do Professor. A iniciativa, dinamizada pela Associação das Escolas Católicas de Macau, teve ainda como propósito assinalar o início do novo ano lectivo.

Mais de três mil docentes, dirigentes e auxiliares de administração escolar participaram, a 8 de Setembro, no Dia do Desenvolvimento do Professor, evento com que a Associação das Escolas Católicas de Macau presta homenagem aos professores que se notabilizaram ao longo do último ano lectivo e assinala o arranque de um novo ciclo escolar.

Na cerimónia, realizada no pavilhão gimnodesportivo da Universidade Politécnica de Macau, foram distinguidos mais de quarenta educadores. Entre os docentes homenageados estão quatro professores que servem a causa da Educação há mais de quarenta anos.

À semelhança dos últimos anos, o certame contou com a presença do bispo D. Stephen Lee, da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, e do novo responsável pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Kong Chi Meng. Este sublinhou que os 26 estabelecimentos de Ensino que integram a Associação das Escolas Católicas de Macau sempre mostraram abertura para cooperar com as políticas de desenvolvimento educativo promovidas pelas autoridades da RAEM, em consonância com os princípios de fomento da Educação defendidos pelo Governo do Continente. Kong louvou o trabalho realizado pelas escolas de matriz católica e defendeu que as escolas que estão sob a alçada da diocese de Macau, da Cáritas local e de várias congregações e ordens religiosas desempenham um papel fundamental em termos educativos e sociais.

O dirigente garantiu ainda que a DSEDJ irá continuar a trabalhar de perto com as escolas do território para que os direitos e os interesses dos docentes sejam protegidos e para que os estudantes possam ter acesso a Educação de excelência.

Na qualidade de presidente da Associação das Escolas Católicas de Macau, o padre Joseph Fai lembrou que mais do que transmitir conhecimento os estabelecimentos que integram a organização devem ser capazes de inculcar valores e promover o desenvolvimento integral dos mais novos. O sacerdote agradeceu o esforço e o empenho colocado pelos professores na formação das novas gerações.

Por sua vez, D. Stephen Lee exortou as escolas e os professores a manterem-se fiéis à missão que lhes foi confiada e a educar as novas gerações com uma visão equilibrada da família e da sociedade, a fim de contribuírem para a prosperidade e estabilidade de Macau e do País.

M.C.