LOBITOS PARTICIPARAM EM ACÇÃO DE LIMPEZA DA ORLA COSTEIRA

GELMac organizou competição de gastronomia portuguesa

O Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) organizou, pelo terceiro ano consecutivo, uma competição de talento culinário. A iniciativa, que decorreu nas instalações da Escola Oficial de Seac Pai Van, teve como objectivo sensibilizar os membros do movimento escutista católico para a importância das escolhas alimentares e dotá-los de competências que eventualmente poderão colocar a uso em acampamentos, acantonamentos e noutras actividades.

A competição decorreu este ano, pela primeira vez, sob a supervisão de dois dos mais conceituados chefs portugueses radicados em Macau. Martinho Moniz e Telmo Gongó aceitaram o convite da GELMac e ensinaram Exploradores e Pioneiros a confeccionarem dois dos mais emblemáticos pratos da gastronomia portuguesa: Caldo Verde e Bacalhau à Brás.

«As duas primeiras edições tiveram uma natureza mais interna e envolveram apenas os escuteiros, que escolhiam as receitas, preparavam-nas e competiam entre si. Este ano decidimos elevar um pouco a fasquia e convidámos dois chefs de renome do panorama da restauração portuguesa. Foram os chefs que escolheram as receitas e optaram por dois pratos tipicamente portugueses não muito elaborados, para que os nossos membros os possam replicar em casa e nos acampamentos», começou por explicar a’O CLARIM o chefe de agrupamento do Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau, Nélson António.

«O chef Telmo propôs o Bacalhau à Brás. O chef Martinho, o conhecido Caldo Verde. Com a competição, esperamos que os jovens estejam mais atentos à questão das escolhas alimentares. É ainda uma forma de fazer com que ganhem competências, até porque quando organizamos os nossos acampamentos precisamos sempre de cozinhar as refeições nos próprios acampamentos. É também uma oportunidade para que os jovens possam aprender a conhecer os ingredientes, a elaborar as receitas e se possam ajudar uns aos outros. O espírito de equipa é muito importante», acrescentou o dirigente.

A competição foi disputada por quatro equipas – constituídas por Exploradores e Pioneiros – de oito elementos cada. Os participantes passaram com distinção na tarefa de que foram incumbidos por Martinho Moniz e Telmo Gongó. «As receitas foram feitas em simultâneo: o chef ia preparando o prato e as equipas iam, ao mesmo tempo, fazendo a sua parte, sob a supervisão do chef. Foi muito interessante e eles acompanharam muito bem a confecção do prato. Todas as equipas conseguiram completar as receitas e a iniciativa correu tão bem que acho que teremos que repetir no futuro», adiantou Nélson António.

LIMPEZA DO LITORAL

Entretanto, o GELMac voltou a associar-se a uma das campanhas de limpeza da orla costeira dinamizadas pelo grupo ECOnscious. Desta feita, o grupo dos Lobitos, os escuteiros mais pequenos, estiveram na linha da frente. «Já participámos em várias iniciativas semelhantes, sempre com o objectivo de consciencializar os mais jovens para as questões ambientais. O grupo ECOnscious, de forma regular, costuma conduzir acções de limpeza do litoral, na costa junto a Hác Sá e a Cheoc Van», explicou Nélson António. «Juntámos forças com o grupo ECOncious e em anos anteriores levámos os Exploradores e os Pioneiros. Desta vez, calhou ao grupo dos Lobitos, os mais novinhos. Achámos que também seria interessante, por forma a ganharem consciência de que através de uma acção desta natureza podem deixar o ambiente um bocadinho melhor», concluiu o chefe do Agrupamento do GELMac.

M.C.