“WORKSHOPS” DECORREM NA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS

Centro Newman celebra Dia da Mãe com flores e arte

Flores, sacos de pano, tinta acrílica e amor de mãe. Estas são as matérias-primas das duas acções de formação que o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman se propõe organizar para celebrar o Dia da Mãe.

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman antecipou para o final do mês as comemorações do Dia da Mãe e vai conduzir duas acções de formação que propõem aos participantes que produzam prendas únicas e especiais para oferecer às respectivas progenitoras.

A organização cultural de matriz católica promove a 23 e 26 de Abril, terça e sexta-feira, respectivamente, um “workshop” sobre técnicas de pintura e arranjos florais. A iniciativa, denominada “Acrílico Fluído e Flores Preservadas”, comporta um custo de 380 patacas e é ministrada por Cherie Leong, formadora certificada por uma das maiores associações japonesas da especialidade. O preço já inclui os materiais que serão usados durante a acção de formação e que deverão ser transformados pelos participantes em peças artísticas de contornos únicos.

«Os dois “workshops” têm as flores como matéria-prima e estão relacionados a comemoração do Dia da Mãe. O nosso objectivo é atrair quem tenha interesse nesta área e queira produzir uma peça com contornos únicos, para posteriormente oferecer à mãe. As flores florescem como o fogo-de-artifício, são resplandecentes e vivazes. Por outro lado, o amor entre uma mãe e um filho é eterno», adiantou o Centro Cultural Newman, em declarações a’O CLARIM.

«Levando em linha de conta a sustentabilidade ecológica, o nosso Centro pretende trabalhar de perto com uma instrutora certificada na arte da preservação das flores com o intuito de oferecer ao público de Macau esta acção de formação. Os participantes vão aprender, numa primeira fase, a dominar a técnica do acrílico fluído e a decorar as suas criações com flores preservadas, de modo a poderem criar uma peça de arte única e duradoura que podem oferecer à sua mãe», complementou a mesma fonte.

Para sábado, 27 de Abril, está agendada uma acção de formação complementar. O “workshop” intitulado “Corte e Decoração de Sacos de Pano” lança o desafio de colocar a bom uso alguns dos conhecimentos apreendidos durante a semana. «Os participantes vão aprender a aplicar a flor favorita da mãe nos sacos de pano, para que esta possa mostrar ao mundo esse sinal de amor maior. O nosso Centro tenciona ainda organizar um terceiro “workshop”, que tencionamos dar a conhecer brevemente», revelou o organismo.

Marco Carvalho