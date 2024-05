LICENCIATURA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DISTINGUIDA PELA ASIA EDUCATION REVIEW

Universidade de São José entre as melhores da Ásia

A Licenciatura de Comunicação e Mídia da Universidade de São José é uma das melhores do continente asiático. O veredicto é da Asia Education Review, uma publicação com sede na Índia dedicada exclusivamente ao desenvolvimento da Educação e do Ensino Superior na Ásia.

A Asia Education Review coloca o curso ministrado pela USJ entre os melhores programas asiáticos para a formação de profissionais nos sectores da comunicação de massas. Para a instituição de Ensino Superior de matriz católica, o reconhecimento não é mais do que “uma prova do empenho da Universidade na excelência académica” dos cursos que ministra. A distinção comprova ainda a capacidade “de se adaptar a um panorama educativo em constante evolução”, escreve a USJ numa nota de Imprensa.

De acordo com o mesmo comunicado, o processo de avaliação conduzido pela publicação tem em conta diversos critérios, incluindo factores como a qualidade do programa académico proposto, as competências do corpo docente, o impacto do curso no desenvolvimento profissional dos estudantes e a relevância para o sector da Comunicação.

Para José Manuel Simões, a inclusão da USJ no lote das melhores instituições de Ensino Superior da Ásia no domínio da Comunicação e dos Media é uma honra, mas não é propriamente uma surpresa. Responsável pelo Departamento de Mídia, Arte e Tecnologia da Faculdade de Artes e Humanidades da USJ, o docente diz que o sucesso da licenciatura se explica, em parte, pela adopção de uma abordagem pedagógica que privilegia o princípio de “learn by doing”, a aprendizagem através da prática. «A ideia de “learn by doing” – do aprender, fazendo – transformou o curso. Levou-o para uma linha que eu tinha preconizado como mais eficaz, nomeadamente ao eliminar os exames na maioria das cadeiras ou ao transformar os exercícios em apresentações práticas. O objectivo é, sobretudo, ensinar os nossos alunos a fazer, guiá-los por acções práticas em que eles, particularmente, os que não dominam a língua veicular, se revelam bastante capazes», explica o coordenador da Licenciatura em Comunicação e Mídia, em declarações a’O CLARIM. «Os alunos são incentivados a criar projectos desde o início e projectos de grande qualidade, sobretudo ao nível do vídeo e da fotografia. Nós temos vindo a aprimorar essas vertentes do “learn by doing”, do “learn by acting” e do “learn by practice”. Criámos uma nova cadeira extensa, que tem trinta sessões, em que os alunos são convidados a produzir os trabalhos de finalistas de acordo com o seu perfil e com os seus interesses, e aquilo que percebemos é que eles têm a tendência para trabalhar em domínios como a fotografia, a vídeo-arte ou o documentário», acrescenta José Manuel Simões.

Mas a aposta numa componente eminentemente prática não é o único trunfo de um programa académico que está entre os mais populares da Universidade de São José. O acompanhamento quase personalizado de que são alvo os estudantes e a adopção de abordagens que fogem, muitas vezes, aos padrões académicos de referência, têm também contribuído para o sucesso da licenciatura. «A minha preocupação quando, há mais de uma década, estávamos a delinear o curso, foi o de abrir a licenciatura a uma série de áreas da Comunicação e dos Media que permitem aos alunos, não sendo especializados em nenhuma área, desenvolver os seus projectos com uma perspectiva abrangente. Durante os três primeiros anos, e parte do quarto ano, eles estudam áreas como Multimédia, Programação, 3D, Relações Públicas, Marketing, Jornalismo e Infografia, só para nomear algumas», explica o responsável. Mais: «tudo isto permite uma abrangência de conhecimento que também é raro as Universidades oferecerem. Temos uma cadeira, que na altura suscitou algumas reticências, porque as pessoas diziam que não fazia sentido oferecer este tipo de cadeira num curso de Comunicação. É uma cadeira que se chama “Drama e Acção”. E essa cadeira de “Drama e Acção”, que parece uma vertente lateral da Comunicação, percebemos depois que é fundamental para ensinar os alunos a expressarem-se, a desenvolver capacidades de comunicação que vão para além da comunicação verbal ou escrita. São essas cadeiras que apetrecham os nossos alunos com uma série de ferramentas lógicas, abrangentes, que depois lhes permitem ser bem-sucedidos, como são no mercado profissional».

A Licenciatura em Comunicação e Média está entre as mais procuradas da USJ e entre as que suscitam uma maior satisfação a alunos e antigos alunos. Tais factores levaram recentemente a A3ES, a Agência Portuguesa de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a considerar o curso como o “curso-estrela” da USJ: «Tivemos recentemente uma comissão de uma agência de acreditação que veio de Portugal – a A3ES – avaliar os cursos da nossa Universidade, como fizeram, aliás, com outras Universidades em Macau. Concluíram, depois de terem avaliado os cursos, nomeadamente da Faculdade de Artes e de Humanidades, dizendo publicamente, que o nosso curso era a estrela da Universidade, o “star program”. Abriram a conclusão da avaliação com esta frase e, isto para nós, é um motivo de regozijo». A concluir, o docente revelou a receita para o sucesso: «Este reconhecimento é sinal que o nosso trabalho está a dar frutos e que, acima de tudo, o nosso empenho, a nossa dedicação e o nosso amor aos alunos estão a surtir os efeitos desejados. Tratamos os alunos como parte da nossa família e isso é algo que faz a diferença. Fizemos também recentemente um inquérito aos alunos para avaliar a sua satisfação e é também com grande satisfação da nossa parte que percebemos que os alunos de Comunicação atingiram um grau de satisfação que se prefigura como raro a todos os níveis. Os alunos têm uma tendência a criticar. No entanto, os alunos do Curso de Comunicação e Mídia têm um grau de elogio ao curso que é invulgar».

A visita da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior teve, em parte, como propósito, avaliar o novo programa da licenciatura, que vai passar futuramente a designar-se como Licenciatura em Comunicação Digital e Mídia.

Marco Carvalho