JOVENS DE MACAU RUMAM HOJE A CABO VERDE

Descobrir a voz de Deus em Santo Antão

Partilhar a vida, partilhar a fé. É com este objectivo em mente que um grupo de cinco jovens católicos das paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo parte hoje, sexta-feira, rumo à ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, para uma missão de duas semanas.

A iniciativa, coordenada pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, tem como objectivo principal ajudar a edificar uma comunidade de jovens, unidos pela Palavra de Deus. A missão, que conta com uma paragem em Lisboa, cidade onde três outros participantes se vão juntar ao grupo, irá estar centrada em Porto Novo e na paróquia de Ribeira das Patas, para onde os jovens de Macau partem com o desígnio de levar o Evangelho.

«Parto com a expectativa de formar uma comunidade de jovens. Estes jovens já se conhecem entre si, mas vamos ter oração, vamos ter formação e vamos ter, sobretudo, a perspectiva de os jovens caminharem juntos. As visitas que temos planeadas às famílias locais, os encontros com os jovens e com as pessoas de Cabo Verde, vão ajudar-nos a edificar um lugar comum, onde podemos partilhar, avaliar e planear o que vamos lá fazer», disse o sacerdote dehoniano, em declarações a’O CLARIM. «Tenho essa expectativa de formar os jovens e também de levar o Evangelho a Cabo Verde. Não só de o levar lá, mas também de o encontrar, da maneira como as pessoas o vivem. Não vamos levar nada que elas não tenham, mas queremos partilhar a vida, partilhar a fé e isso vai ser muito bom para os jovens participantes», defendeu o padre Eduardo.

Em termos concretos, os jovens de Macau vão procurar responder ao apelo feito pelo clero local, de fomentar um maior envolvimento das crianças, dos adolescentes e dos jovens na vida da Igreja. Para além de visitas a enfermos, a missão implica ainda um contacto próximo com famílias de ambas as localidades. «As iniciativas que vamos realizar em Cabo Verde têm que ver com aquilo que os padres nos pediram, em particular um dos párocos, que nos pediu para animar os jovens, para animar os adolescentes das paróquias», explicou o vigário paroquial da igreja do Carmo. «Vamos sair todas as manhãs para visitar famílias e, também, para visitar os doentes. Vamos centrar esta acção em dois pontos. Um deles é Ribeira das Patas, que está a 23 quilómetros de Porto Novo. Na segunda semana, porém, vamos ficar em Porto Novo, onde vamos visitar doentes, ter encontros com os adolescentes e alguns jovens. Alguns destes jovens vão ser crismados. Mas, de um modo geral, foi isso que o padre de lá nos pediu: que os jovens de Macau animassem os jovens locais e depois visitassem os doentes», acrescentou.

Ao padre Eduardo foi, entretanto, lançado um desafio adicional. Biblista de formação, o missionário aceitou o repto do clero de Santo Antão e vai ministrar um curso de formação bíblica, com o objectivo de potenciar a constituição de grupos de estudo bíblico entre os leigos da ilha. «Pediram-me a mim, em particular, para dar uma formação bíblica, para formar grupos bíblicos. Vamos tentar formar alguns grupos de leigos. Está previsto um curso com cinco encontros com um grupo de leigos. Como sou professor de Bíblia, vou leccionar esse curso. Já preparei todo o material», adiantou ao nosso jornal.

O sacerdote, que visitou recentemente Cabo Verde para ultimar questões logísticas e preparar melhor a missão, espera que a iniciativa seja um passo decisivo para a abertura de um canal de diálogo entre jovens que partilham a mesma fé. Caso os objectivos a que a missão se propõe sejam atingidos, não exclui um eventual regresso dos jovens de Macau a Cabo Verde. «O diálogo… espero que seja um diálogo de fé, norteado pelo Evangelho. E espero, sobretudo, que possa continuar. Mas vamos ver. É a primeira vez que vamos, mas parece-me que sim, que temos que voltar. A minha experiência missionária, com grupos assim, nas zonas rurais da Argentina ou das Filipinas, fica sempre pautada pelo regresso. Voltei mais uma ou duas vezes a esses lugares», recordou. «O diálogo vai ficar aberto. Vai ficar aberto com a comunidade. Acho que sim. A missão é isto. A evangelização é isto. É estabelecer um diálogo, manter o diálogo aberto e não esquecermos que temos de nos ajudar mutuamente», concluiu o padre Eduardo.

Marco Carvalho