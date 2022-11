JORNADA DE ORAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO – A jornada de oração pelas Almas do Purgatório, que decorreu entre 1 e 11 de Novembro, encerrou na capela do Cemitério de São Miguel Arcanjo com um momento de oração e Missa. A Eucaristia foi celebrada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ. Na mesma ocasião, os jovens da Catequese da paróquia da Sé Catedral juntaram-se aos seus catequistas para igualmente participarem no último encontro da jornada de oração. Ao longo de onze dias, foram muitos os fiéis da comunidade de língua portuguesa que passaram pelo Cemitério de São Miguel Arcanjo, para ali rezarem e visitarem as campas de familiares e amigos.

FOTO: Sé Catedral de Macau CLP