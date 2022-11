ÚLTIMO ADEUS AO PADRE FELIPE IP – D. Stephen Lee preside à liturgia fúnebre do Padre Felipe Ip, no Cemitério de São Miguel Arcanjo, em Macau. Antes do enterro, foi celebrada Missa na igreja de São Lázaro. A Eucaristia contou com a participação de largas dezenas de fiéis. O Padre Felipe Ip morreu na sua residência, a 24 de Outubro. Tinha 77 anos de idade. As cerimónias fúnebres realizaram-se no dia 12 de Novembro.

FOTO: Voice of Mary