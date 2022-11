Bons exemplos ao nosso lado

Na homilia que proferiu no passado dia 1 de Novembro – Solenidade de Todos os Santos – o padre Domingos Un lembrou o seu percurso vocacional – nesse mesmo dia comemorou trinta anos de sacerdócio –, desde a entrada no Seminário até à ordenação sacerdotal. Curiosamente, ambos os momentos tiveram lugar na data de Todos os Santos da Igreja.

Uns dias antes, a 29 de Outubro, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, foi celebrada Missa pelos cem anos da criação da Congregação das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora dos Anjos. Na homilia, o padre Cyril Law recordou o percurso destas religiosas em Macau, tendo enaltecido o contributo que há quase 95 anos dão à nossa diocese.

Se a estes dois episódios – verdadeiros relatos de fé e dedicação – juntarmos a ideia explanada pelo padre Pe. Paolo Consonni, MCCJ, na Liturgia desta semana (ver página 6), chegamos à conclusão que também perto de nós encontramos exemplos de vidas entregues a Deus, materializadas em obras que ficam de herança para as gerações futuras.

As grandes empreitadas começam com a primeira pedra, seguida da segunda, da terceira, e por aí adiante. Não importa, pois, o tempo que durem; o mais importante é servirem, na totalidade, o propósito para o qual foram colocadas umas por cima das outras. Mas para tal, precisam de vida. Ou seja, do coração dos sacerdotes, das pessoas consagradas e de todos os fiéis leigos. Em resumo: precisam de uma Igreja viva, que nunca morre, mas que sempre se regenera.

José Miguel Encarnação