INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE DA SÉ CATEDRAL JÁ ESTÃO ABERTAS

Festa da Primeira Comunhão realiza-se a 25 de Setembro

Depois da tempestade, a bonança. Prevista para 19 de Junho último – dia em que as autoridades sanitárias do território identificaram mais de uma dezena de infecções locais por Covid-19 – a Festa da Primeira Comunhão das crianças que frequentam a Catequese da paróquia da Sé, em língua portuguesa, vai finalmente realizar-se a 25 de Setembro, apurou O CLARIM junto de fonte da diocese de Macau.

A cerimónia, que em Junho foi adiada a escassas horas de uma dezena e meia de crianças receberem, pela primeira vez, o Sacramento da Sagrada Eucaristia, vai ser antecedida por uma sessão de preparação, agendada para o dia anterior.

O objectivo da equipa responsável pela pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé era organizar a celebração da Festa da Primeira Comunhão «o quanto antes», tal como explicou na ocasião o padre Daniel Ribeiro, mas o prolongamento por quase dois meses das medidas de combate ao maior surto local registado em Macau em dois anos de pandemia e o facto de algumas das crianças se terem ausentado do território levaram a Paróquia a adiar a cerimónia para o presente mês.

A Festa da Primeira Comunhão deverá anteceder o pontapé de saída do novo ano catequético. As inscrições para a Catequese já estão abertas e os interessados deverão deslocar-se ao Cartório da Sé para tratar das formalidades de inscrição. No último ano integrou cerca de uma centena de efectivos, entre crianças, catecúmenos e catequistas. Para o ano catequético que agora se inicia, o número deverá ser ligeiramente inferior dado o grande número de famílias que deixaram a RAEM em definitivo. Em Junho, o padre Daniel Ribeiro reconheceu, em declarações a’O CLARIM, que a debandada deveria afectar a dinâmica da Catequese em língua portuguesa na paróquia da Sé. «A tendência é para que diminua o número de crianças, na ordem dos quinze por cento», disse o vigário paroquial da Sé Catedral.

Curiosamente, o arranque da Catequese em língua chinesa está agendado também para 25 de Setembro.

Numa publicação colocada na rede social Facebook, os responsáveis pela Catequese em língua chinesa da paróquia da Sé sublinham o carácter inclusivo do grupo de catequese que querem formar, frisando que os residentes portadores de deficiências de natureza intelectual também são bem-vindos. Os interessados deverão dirigir-se aos Domingos ao Cartório da Sé, entre as dez horas da manhã e o meio-dia.

