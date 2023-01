INICIATIVAS ESTÃO AGENDADAS PARA 14 E 15 DE JANEIRO

Centro Newman comemora o Coelho com “workshops”

O Ano Novo Lunar tem início a 22 de Janeiro e o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman vai assinalar a ocasião com uma série de actividades e acções de formação direccionadas para miúdos e graúdos. Choi Chun Heng, um dos mais reputados calígrafos de Macau, junta-se à festividade pelo terceiro ano consecutivo.

Para a esmagadora maioria da população de Macau, a entrada no Ano Novo Lunar, regido pelo coelho, pauta o arranque da quadra mais importante e mais expressiva do ano. No Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman (CCAPCN), cujas instalações estão situadas na Calçada da Vitória, as comemorações do início de um novo ciclo lunar são antecipadas em mais de uma semana. Nos dias 14 e 15 de Janeiro, a instituição recebe um total de quatro acções de formação e acolhe, pelo terceiro ano consecutivo, um dos mais reputados calígrafos do território, o mestre Choi Chun Heng. «O Centro vai organizar uma série de “workshops” com o propósito de comemorar o Ano do Coelho. Entre as acções de formação que vamos promover está um “workshop” de fabrico de miniaturas de Ano Novo Chinês, um outro de decorações tradicionais de Ano Novo Lunar, um terceiro de cartões de boas festas e um outro, mais especializado, de construção de cordas “shimenawa”, as cordas sagradas que adornam os templos japoneses», explicou fonte do CCAPCN, em declarações a’O CLARIM. «O workshop de fabrico de “fai chun” destina-se a grupos de pais, acompanhados pelos seus filhos, mas os participantes individuais também serão aceites, desde que tenham pelo menos quinze anos. O “workshop” alusivo ao fabrico de cartões de boas festas também se destina a pais e a filhos ou a participantes, a título individual, com idade superior a sete anos. As duas restantes iniciativas estão direccionadas para adolescentes e adultos», acrescentou.

Para a tarde de Domingo, 15 de Janeiro, está reservado um dos momentos mais significativos do programa proposto pelo Centro Cardeal Newman, com a instituição a dar as boas-vindas ao calígrafo Choi Chun Heng, numa acção que visa angariar fundos para a conservação do edifício histórico onde a organização, subordinada à diocese de Macau, se encontra alojada. «O mestre Choi Chun Heng, um calígrafo famoso de Macau, vai estar a trabalhar nas instalações do Centro a 15 de Janeiro, entre as três e as quatro horas da tarde. Para nós, é uma honra poder contar com o mestre Choi pelo terceiro ano consecutivo na série de actividades que assinala o Ano Novo Chinês», disse a mesma fonte. «Quem tiver interesse, pode visitar-nos e pedir ao mestre Choi que escreva as suas mensagens e bênçãos de Ano Novo. As receitas obtidas com esta iniciativa revertem a favor da conservação do Centro. Para além disso, uma lista de “fai chun” está, desde esta semana, disponível para encomenda. Nestes dois dias, o Centro Newman vai disponibilizar uma banquinha de prova de chá entre as 2 horas e 30 e as 4 horas e 30», revelou.

M.C.