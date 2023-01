JOSEPH WEILER ENSINOU NO INSTITUTO DE ESTUDOS EUROPEUS

Prémio Ratzinger entregue a académico com ligações a Macau

Atribuído no início do mês passado, o prémio Ratzinger distinguiu, na sua edição de 2022, um académico com profundas ligações a Macau. Fundador e co-director da Academia de Direito e Comércio Internacional do Instituto de Estudos Europeus, Joseph Halevi Weiler foi premiado pela “Fundação Vaticana Joseph Ratzinger – Bento XVI” pelo contributo que deu para a harmonização entre fé e razão jurídica no mundo contemporâneo.

Conhecido como o “Nobel da Teologia”, o prémio Ratzinger foi criado em 2011 por iniciativa da “Fundação Vaticana Joseph Ratzinger – Bento XVI” com o propósito de distinguir académicos que se tenham evidenciado em actividades de investigação científica de âmbito teológico.

Entregue a 1 de Dezembro último, pelo Papa Francisco, a edição de 2022 do galardão distinguiu o padre Michel Fédou, teólogo jesuíta, e o professor Joseph Halevi Weiler, jurista e professor de Direito com fortes ligações a Macau.

Nascido na África do Sul, o académico – a primeira personalidade judaica a receber o galardão – notabilizou-se por defender, com sucesso, o caso “Lautsi vs. Itália”, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Weiler conseguiu restabelecer o direito do Estado italiano de exibir o crucifico nas salas de aula, uma conquista louvada pelo Papa Francisco como um exemplo da “correcta compreensão do exercício da liberdade religiosa numa cultura que tende a relegar a religião para o âmbito privado”.

Antigo reitor do Instituto Europeu de Florença foi um dos co-fundadores da Academia de Direito e Comércio Internacional do Instituto de Estudos Europeus de Macau. Em declarações a’O CLARIM, o presidente do IEEM, José Luís de Sales Marques, disse que a distinção atribuída pelo Vaticano a Joseph Weiler não surpreende. «Esteve sempre ligado às questões fundamentais dos Direitos Humanos. É uma pessoa que fez imensos pareceres no que diz respeito a esta matéria e é, portanto, respeitadíssimo a nível internacional», defendeu Sales Marques, acrescentando: «É um brilhante jurista, professor de Direito. Foi durante muitos e muitos anos um dos directores da Academia de Direito e Comércio Internacional do Instituto de Estudos Europeus de Macau, juntamente com Miguel Poiares Maduro e com um outro académico fantástico, Francis Snyder. O Joseph Weiler veio muitas vezes a Macau, conheci-o pessoalmente e é uma pessoa com uma capacidade académica e de comunicação extraordinária, uma figura que impunha muita autoridade e respeito, mas uma pessoa também que sabia e sabe conviver com as pessoas, com os alunos e com os seus colegas. Uma figura extraordinária, o professor Weiler».

Marco Carvalho

LEGENDA: O padre Michel Fédou (esq.) e o professor Joseph Weiler (dir.) com o Papa Francisco.