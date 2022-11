Vencedores de concurso de desenho conhecidos este Domingo

Lançado no Verão, o concurso de desenho promovido pela pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé conhece este Domingo o nome dos vencedores. A iniciativa atraiu a participação de mais de vinte crianças que frequentam a Catequese em Português.

Um total de 24 crianças, com idades compreendidas entre os cinco e os quinze anos, participaram no concurso de desenho lançado pela pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé, direccionado para as crianças e jovens que frequentam a Catequese em Português.

A iniciativa teve como tema o Sagrado Coração de Jesus e entre as regras estabelecidos pelos organizadores do concurso estava a incumbência de os participantes terem que apresentar um trabalho original, em formato A4, elaborado sem a ajuda de terceiros.

Os responsáveis pela Catequese da Sé Catedral receberam um total de 24 trabalhos, distribuídos por três grupos etários. Os vencedores de cada uma das três categorias serão anunciados este Domingo, depois da Missa das Crianças, uma celebração que decorre no edifício do Colégio Diocesano de São José, localizado nas traseiras do Paço Episcopal. «Os três primeiros colocados de cada grupo foram os vencedores: tínhamos um grupo destinado a crianças com seis, sete e oito anos. Tínhamos um segundo grupo para crianças com nove, dez e onze anos e, por fim, uma terceira categoria para catequizandos com doze, treze e catorze anos», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, um dos principais impulsionadores do concurso.

Um dos objectivos foi familiarizar os mais novos com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e com o que a Igreja considera ser o amor e a compaixão que Cristo sempre demonstrou em relação à Humanidade. Satisfeito com a adesão registada, o padre Daniel considera que o concurso é para repetir, subordinado a outras temáticas. «Este ano o tema foi o Sagrado Coração de Jesus e, sem qualquer dúvida, a iniciativa é para repetir. O concurso vai acontecer novamente, talvez com outras temáticas diferentes», revelou, concluindo: «As 24 crianças que submeteram trabalhos vão receber um certificado de participação e também uma lembrança – uma prenda por terem participado».

Marco Carvalho