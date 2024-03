INICIATIVA DECORRE ESTE DOMINGO, NA TAIPA

Movimento rotário promove doação de sangue

O Centro Comercial Nova Mall, na ilha da Taipa, acolhe na tarde de Domingo uma acção de recolha de sangue. A campanha, promovida pelos oito clubes que dão forma ao movimento rotário em Macau, em colaboração com o Centro de Transfusões de Sangue, tem como objectivo sensibilizar a população do território para a importância de se ser solidário.

Dar sangue, dar vida. Os oito clubes rotários de Macau vão voltar este Domingo a conjugar esforços com o Centro de Transfusões dos Serviços de Saúde e a dinamizar uma acção de recolha de sangue. A iniciativa volta a levar a causa para o espaço público, depois de nos últimos anos a campanha, realizada desde 2001, ter mobilizado quase em exclusivo os membros dos referidos oito clubes.

«Este ano, vamos conduzir esta iniciativa de forma um pouco diferente. Durante os anos da pandemia não realizámos este donativo de sangue de forma pública, num local público. Os membros de cada um dos clubes iam às instalações do Centro de Transfusões de Sangue para fazer o seu donativo, na maior parte dos casos durante o fim-de-semana», recordou João Francisco Pinto, presidente do Rotary Club de Macau. «Este ano vamos voltar a ter um evento público, a decorrer num local público. Vai ser realizado na Taipa, no Centro Comercial Nova Mall, que aceitou que ocupássemos aquela parte central. Em conjunto com o Centro de Transfusões de Sangue, vamos disponibilizar algumas unidades para recolha de sangue e vamos ter muita informação disponível», acrescentou o dirigente.

A acção, que decorre entre as 14:00 e as 18:00 horas deste Domingo, tem como principal objectivo sensibilizar a população de Macau para a importância da dádiva de sangue. O Centro de Transfusões deverá instalar na nave central do Centro Comercial entre quatro a seis postos de recolha. Mais do que recolher um volume significativo de sangue, o importante, argumentou João Francisco Pinto, é espalhar a mensagem. «Por que escolhemos este local? Escolhemos este local porque queremos chegar a pessoas que são de Macau, residentes e famílias da classe média, relativamente jovens. Identificámos este espaço como, potencialmente, um dos locais mais interessantes para conduzir este tipo iniciativa, devido ao tipo de pessoas que passam por ali durante o fim-de-semana, em particular ao Domingo», explicou o presidente do Rotary Club de Macau.

Segundo ele, «mais importante do que os donativos de sangue que possam ali ser feitos, é chamar a atenção das pessoas. Doar sangue demora entre quinze a vinte minutos e há um número limitado de cadeiras, o que significa que a recolha nunca será muito grande. Vamos disponibilizar informação para que as pessoas percebam a importância da dádiva de sangue, para que percebam porque é que este apelo é feito».

A exemplo do que sucedeu nos últimos anos, o foco volta a incidir em particular no sangue RH negativo, um tipo de sangue mais comum entre os caucasianos. Os números mais recentes mostram que em 2023 o número de doadores de sangue cresceu 0,2 por cento, para os catorze mil e 200. Desses, três mil 356 doaram sangue pela primeira vez.

Marco Carvalho