INICIATIVA CONTEMPLA DEZ SESSÕES, SEMPRE À SEXTA-FEIRA

Igreja do Carmo recebe curso de formação bíblica

O padre Eduardo Agüero, SCJ, vai ministrar, a partir de hoje (27 de Setembro), um curso de formação bíblica na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa. Conduzida em Mandarim, a iniciativa incide, sobretudo, nos Evangelhos e no Novo Testamento, em particular no Evangelho de São Marcos. O objectivo principal é fomentar uma maior familiarização dos leigos com a Palavra de Deus.

Aberta a um número máximo de vinte participantes, a formação estende-se por um total de dez sessões consecutivas, leccionadas sempre ao início da noite de sexta-feira.

Biblista de formação, o padre Eduardo explicou a’O CLARIM que será feita uma introdução ao contexto bíblico, ainda que com particular incidência sobre os Evangelhos e o Novo Testamento. «Tive a graça de poder estudar mais em profundidade a Bíblia. A minha especialidade é o Novo Testamento, especialmente o Evangelho de São João, embora tenha estudado toda a Bíblia. Esta iniciativa surge por vontade dos paroquianos e também do padre Domingos Un, o pároco da igreja do Carmo», disse, acrescentando: «Convidaram-me para leccionar uma introdução à Bíblia, em particular os Evangelhos. O propósito é promover a formação dos leigos sobre a Bíblia. É muito importante que os leigos conheçam bem a Palavra de Deus, que saibam como se interpreta a Palavra de Deus, como foi escrita, como se deu o processo de Escritura e o desenvolvimento da palavra de Deus, e também a interpretação que nós temos na Igreja Católica da Palavra de Deus».

Nas próximas semanas o foco irá estar no Evangelho de São Marcos, que ao longo do corrente ano litúrgico tem sido alvo de particular destaque. O objectivo? Permitir que os participantes aprofundem não só o seu conhecimento da Palavra de Deus, mas também a espiritualidade católica. «Este ano estamos a ler na liturgia – especialmente aos Domingos, mas também durante a semana – o Evangelho de São Marcos. Vamos estudá-lo com mais profundidade, e depois fazer uma partilha da Palavra e uma interpretação da acção da Igreja, para que os participantes também possam aprender a gostar da Palavra de Deus e a meditar, usando a Palavra de Deus», adiantou o sacerdote. «O Evangelho de São Marcos fala da necessidade de conhecer Jesus, de saber quem é Jesus e de que forma ele nos convida para seguir a Cruz, para carregar a Cruz. Esse é o caminho que vamos seguir».

Com um custo de cem patacas, a formação será ministrada em Mandarim, idioma que o padre Eduardo tem vindo a estudar ao longo dos últimos anos. Contudo, reconhece que tem pela frente um desafio, que espera conseguir ultrapassar com a ajuda dos participantes: «Para mim, um desafio muito grande é explicar a Palavra de Deus em Mandarim. Eles falam Cantonense e também Mandarim, mas o Mandarim não é a língua de Macau e para mim também não é muito fácil explicar tudo em Mandarim. Mas, uma vez que é um grupo relativamente pequeno, vamos fazer uma espécie de ‘workshop’. Vamos partilhar e vamos promover mecanismos de ajuda mútua. Há pessoas que falam inglês e Mandarim e que me podem ajudar a traduzir alguma coisa, se eu não me souber explicar muito bem. Espero que seja um ambiente muito familiar, de partilha e de aprofundamento».

M.C.