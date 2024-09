ENTREVISTA AO PADRE JOSEKUTTY MATHEW, CMF

“Claret Hong Kong”, uma nova aplicação bíblica criada pelas Publicações Claretianas

O CLARIM – Padre Josekutty, foi criada uma nova aplicação para a Bíblia chamada “Claret Hong Kong”. Pode-nos explicar esta nova iniciativa da sua Congregação?

PADRE JOSEKUTTY MATHEW – O acrónimo “Claret Hong Kong” significa “Publicações Claretianas, Hong Kong”. Trata-se de uma aplicação bíblica, nada mais!

CL – Qual o seu conteúdo principal?

P.J.M. – Esta aplicação contém uma nova tradução claretiana do Novo Testamento. O Antigo Testamento ainda está a ser preparado. Temos o Imprimatur para alguns dos livros proféticos e sapienciais, o resto ainda está sob a supervisão das autoridades eclesiásticas. Quando estiver concluído, incluí-lo-emos também na candidatura.

CL – E que mais nos pode adiantar?

P.J.M. – Nesta aplicação, mais importante ainda são os comentários de alguns excelentes biblistas italianos, como o padre Fernando Armellini, SCJ, e o padre Claudio Doglio. Os comentários são uma das principais caraterísticas da nossa aplicação. Além disso, as orientações da Lectio Divina estão incluídas no texto do Novo Testamento. No início de cada capítulo há um balão de diálogo. Se clicar nesses balões obtém as orientações da Lectio Divina. Num outro botão pode encontrar também reflexões diárias. Há também ligações para a nossa página da Bíblia em Inglês, embora esta aplicação tenha sido concebida principalmente para ajudar os leitores chineses.

CL – Qual o contributo desta nova tradução da Bíblia em Chinês?

P.J.M. – A Igreja Católica incentiva os biblistas a prepararem diferentes traduções da Bíblia. Há três estilos principais de tradução: uma tradução mais literal do texto original – este tipo de tradução é utilizado principalmente por académicos, em Seminários, etc., que estudam a Bíblia em profundidade. Um exemplo é a “English Standard Version”. Outra tradução é para uso litúrgico. Um exemplo é a “New American Bible Revised Edition”. Por último, outras traduções são mais pastorais, concebidas para uma leitura e compreensão mais fáceis, acompanhadas de extensas notas para nos ajudar a relacionar a Palavra de Deus com a nossa vida. A nossa tradução claretiana pertence a esta última categoria de pastoral educativa. É única em muitos aspectos: é traduzida do texto original e acompanhada de extensos comentários, referências bíblicas e sugestões de leituras da Lectio Divina com o Senhor para cada um dos capítulos da Bíblia.

CL – Hoje já há um bom número de Bíblias publicadas em Chinês. O que as distingue? Se é que algo as distingue…

P.J.M. – Existem mais de trinta traduções católicas diferentes da Bíblia em Inglês (todas com Imprimatur eclesiástico), para satisfazer as diferentes necessidades pastorais. No entanto, em Chinês tradicional, só temos esta grande obra, a Bíblia Si Gao (思高聖經), usada na liturgia e na vida quotidiana. Para fins de estudo e liturgia, esta tradução é linda. Tem de ser assim! Diferentes traduções servem diferentes objectivos. Esta tradução foi feita há 56 anos e, como sabemos, todas as línguas evoluem com o tempo. O objectivo desta nova tradução é ajudar os leitores de hoje, que podem não ser estudiosos da Bíblia, a ter um acesso mais fácil à Palavra de Deus numa linguagem contemporânea e simples.

N.d.A.: A Congregação Claretiana está a fazer um trabalho maravilhoso para difundir a Palavra de Deus, tanto escrita como pregada. Todos os ministros da Palavra que pregam e ensinam em Chinês beneficiam do vosso trabalho árduo e contínuo. Muito obrigado pela vossa contribuição para a Igreja na China!

Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ