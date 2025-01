A protectora das pandemias

A paróquia de São Lázaro, pertencente à diocese de Macau, ocupa um lugar de destaque na história religiosa da cidade. Situada na freguesia homónima, tem como igreja matriz a emblemática igreja de São Lázaro (望德聖母堂), uma das três mais antigas de Macau (juntamente com Santo António e São Lourenço), testemunhando séculos de fé, tradição e transformação.

FUNDAÇÃO E PRIMEIRAS ESTRUTURAS – A história da Paróquia remonta a 1559, quando D. Belchior Carneiro Leitão, bispo de Macau, fundou não apenas a igreja de São Lázaro, então ermida de Nossa Senhora da Esperança (curiosamente é ainda a designação da igreja dada pelos chineses), mas também instituições como a Santa Casa da Misericórdia e os hospitais de São Rafael e São Lázaro. Este último funcionava como leprosaria, atendendo aos doentes marginalizados pela sociedade. A ermida era a capela que dava assistência ao lazareto (ou gafaria, leprosaria) vizinho ao templo.

A igreja, construída entre 1557 e 1560, tornou-se rapidamente um centro de assistência espiritual e social, recebendo o nome de São Lázaro, protector dos leprosos. A leprosaria, inicialmente próxima à igreja, foi transferida em 1882 para a ilha de D. João e, posteriormente, em 1947, para Coloane, nas imediações da igreja de Nossa Senhora das Dores.

PRIMEIRA CATEDRAL DA DIOCESE – Quando a diocese de Macau foi criada, em 1576, a igreja de São Lázaro serviu como a primeira igreja catedral da Diocese. No entanto, em 1623, com o crescimento da cidade e a transferência do centro para a zona onde actualmente se insere a avenida Almeida Ribeiro, a actual igreja da Sé assumiu o papel de catedral. Apesar desta mudança, São Lázaro continuou a ser um importante núcleo de evangelização, especialmente entre a comunidade católica chinesa.

Na primitiva igreja matriz de Nossa Senhora da Esperança não só eram celebrados os actos de culto mais solenes no território, como era onde oficiavam a primeira vez os novos bispos designados para Macau, aí seguindo depois em procissão para a igreja da Sé, ou Catedral, a fim de tomarem posse da sua diocese. A igreja, como acontecia com as congéneres em todo o mundo católico, à época, servia também de cemitério. O adro era uma continuação do cemitério interior. Os supliciados da justiça eram ali enterrados (“os padecentes por Justiça”), provenientes da capela do Leal Senado. Em 1633 foi convertida em igreja paroquial.

TRANSFORMAÇÕES E RECONSTRUÇÕES – Ao longo dos séculos, a igreja de São Lázaro passou por várias modificações. Em 1885-1886, o templo foi reconstruído em pedra, adquirindo as dimensões actuais. Da igreja original, resta apenas a Cruz da Esperança, situada no adro, à entrada do templo.

A fachada principal, de estilo neoclássico e assimétrica, foi coberta com um revestimento designado “Shanghai plaster”, em 1957. No frontão estão gravadas as virtudes teologais – Fé, Esperança e Caridade –, reforçando o simbolismo espiritual da igreja. No interior, renovado em 1970, destacam-se o altar-mor, com duas colunas salomónicas, e a organização em duas naves. O interior da igreja é simples, acolhedor, próprio para a contemplação. Na imaginária devocional, destaca-se a escultura de São Roque, além de um pendão de procissão alusivo ao mesmo santo: ambas as representações remetem para a iconografia tradicional do Santo, com ferida na perna e bordão de peregrino, além da indumentária típica. No altar-mor, ergue-se um órgão de tubos. Encima o arco da capela-mor um crucifixo; além deste, temos imaginária de São José com o Menino e do Sagrado Coração de Jesus. Uma via sacra em pequenas tábuas pintadas ornamenta as paredes, onde, tal como sobre o altar-mor, se vislumbram vitrais coloridos e geométricos, que ambientam de forma subtil a iluminação natural do templo.

A PARÓQUIA DE SÃO LÁZARO E A COMUNIDADE CHINESA – Inicialmente estabelecida em 1923 como uma paróquia pessoal, destinada exclusivamente à comunidade católica chinesa, a paróquia de São Lázaro teve um papel central na integração religiosa dessa população em Macau. Sob o episcopado de D. Paulo José Tavares (1961-1973), as paróquias de Macau foram reorganizadas, e São Lázaro deixou de ser uma paróquia pessoal, passando a ser territorial. Esta mudança permitiu que todos os católicos, independentemente da sua etnia, se integrassem na vida religiosa da Paróquia.

TRADIÇÕES E CELEBRAÇÕES – A igreja de São Lázaro é ainda hoje palco de tradições religiosas profundamente enraizadas. Entre elas destaca-se a Festa de São Roque, protector das epidemias, celebrada anualmente no segundo Domingo de Julho desde há mais de duzentos anos.

A igreja de São Lázaro, com a sua história rica e multifacetada, permanece um símbolo da fé católica em Macau. Além de ser um espaço de culto e comunidade, reflecte a intersecção entre a tradição missionária europeia e a herança cultural chinesa, consolidando-se como um marco da história religiosa e cultural da cidade.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa