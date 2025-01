DEZASSEIS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICIPARAM NA INICIATIVA

Concurso Admirabile Signum distingue Escola São Paulo

A Escola São Paulo venceu o Prémio do Júri no âmbito da edição de 2024 do concurso de presépios Admirabile Signum. Já a representação da Natividade de Cristo criada pela secção inglesa da Escola São João de Brito foi a que mais entusiasmo gerou nas redes sociais. Os estabelecimentos de Ensino foram duas das escolas premiadas na competição, organizada pela Associação Católica Cultural de Macau pelo terceiro ano consecutivo.

A iniciativa mobilizou este ano um total de dezasseis escolas católicas, que disputaram entre si os cinco galardões atribuídos pela Associação Católica Cultural de Macau (ACCM). A organização convidou o publicitário Tomaz Mok, a designer e ambientalista Benvinda dos Santos e o padre Joseph Tham, para avaliarem os presépios participantes. O trio de jurados atribuiu o principal prémio em disputa – o Prémio do Júri – à Escola São Paulo, com o presépio erguido pelo Colégio Diocesano de São José 5 a conquistar o segundo lugar, e a Escola da Sagrada Família a arrecadar a terceira posição. O júri premiou ainda com menções honrosas o esforço despendido pelo Colégio Mateus Ricci e pelas escolas Santa Madalena e Dom João Paulino.

Se o presépio da Escola São Paulo foi, em termos gerais, o mais bem conseguido, o mais criativo foi o montado pelos alunos do Colégio Diocesano de São José 6, que garantiram o Prémio para a Abordagem Mais Criativa. Em termos ecológicos, o Instituto Salesiano, que recriou o nascimento do Menino Jesus com o recurso a materiais reciclados, conquistou o prémio de Excelência Ambiental. O galardão para o Melhor Esforço Colaborativo foi atribuído à secção chinesa do Colégio de Santa Rosa de Lima, ao passo que a secção inglesa da Escola São João de Brito conquistou o prémio para o presépio mais popular na Internet. No total, a proposta do estabelecimento de Ensino, afiliado à Caritas, recolheu 608 dos três mil 566 votos depositados na rede social Facebook pelos internautas, entre 13 e 27 de Dezembro.

As instituições agraciadas foram distinguidas no passado sábado, numa cerimónia que decorreu nas instalações da Associação Católica Cultural de Macau, na Rua Formosa. O evento contou com a presença de D. Stephen Lee, que recordou, no discurso que proferiu, que o ano de 2025 é de particular importância para a Igreja, que comemora o Jubileu da Esperança. O Bispo afirmou que Macau é uma cidade afortunada, tendo elogiado os esforços do Governo para decorar os espaços públicos com presépios, uma prática que demonstra o respeito e a abertura das autoridades locais às tradições culturais católicas.

A partir do presente ano, o concurso de presépios Admirabile Signum vai estar aberto a todas as escolas da RAEM, católicas e não católicas. A informação é avançada pela Associação Católica Cultural de Macau em comunicado. Os detalhes sobre a participação na competição serão divulgados atempadamente, confirmou O CLARIM junto da direcção da ACCM.

Marco Carvalho