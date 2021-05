IGREJA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO “APAGOU” 22 VELAS

A última (até agora) construída

A paróquia de São José Operário celebrou a 1 de Maio (Dia do Trabalhador) a festa do seu padroeiro, como vem sendo tradição há já vários anos.

Na igreja de São José Operário, localizada em pleno Bairro do Iao Hon, o bispo D. Stephen Lee presidiu à missa em louvor de São José Operário e à imposição dos Sacramentos da Eucaristia (Sagrada Comunhão) e da Confirmação (Crisma), coadjuvado por alguns sacerdotes – entre eles, párocos de outras igrejas de Macau – que se juntaram às celebrações.

Mais uma vez, foram muitos os fiéis que participaram na missa, nomeadamente familiares e amigos das crianças que receberam os Sacramentos das mãos de D. Stephen Lee.

No final, foram cantados os parabéns pelo 22.º aniversário da construção da igreja de São José Operário, a última a ser erguida e inaugurada no território, ainda no tempo da Administração Portuguesa de Macau.

Em 2000 foi criada a quase-paróquia de São José Operário – ficou sob a jurisdição da paróquia de Nossa Senhora de Fátima – tendo sido elevada a paróquia em 2020.

22 MIL PATACAS PARA O SANTO PADRE

No dia seguinte, 5.º Domingo de Páscoa, no final da missa em Português, na igreja de São Domingo, foi revelado aos fiéis que a colecta realizada nas missas do passado dia 25 de Abril, com vista ao Óbolo de São Pedro, rendeu a quantia aproximada de 22 mil patacas.

O montante destina-se a “apoiar o Papa nos seus vários apostolados pontifícios”, de acordo com uma nota publicada pela Chancelaria da Cúria Diocesana.

José Miguel Encarnação