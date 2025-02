IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES VAI ACOLHER MISSAS AO FIM-DE-SEMANA

Ká-Hó com nova missão

A igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, vai passar a acolher actividades litúrgicas e pastorais em permanência. Construída em 1966, a pequena igreja, localizada na ponta oriental da ilha de Coloane, foi confiada pela diocese de Macau à Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, que pretendem transformar Ká-Hó num «hospital espiritual, sempre aberto para cuidar da alma das pessoas».

A igreja de Nossa Senhora das Dores foi palco, no último sábado, 15 de Março, de um retiro espiritual coordenado pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ. A iniciativa, que mobilizou mais de setenta fiéis – e que combinou formação bíblica com oração e momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento –, colocou em acção o plano de revitalização da igreja de Nossa Senhora das Dores, pensado pela diocese de Macau.

A data do retiro, explicou o padre Daniel, em declarações a’O CLARIM, não foi escolhida ao acaso e reflecte a perspectiva espiritual que os sacerdotes dehonianos querem associar àquele espaço sagrado. «A Festa de Nossa Senhora das Dores é celebrada no dia 15 de Setembro. No entanto, a Senhora das Dores é recordada no dia 15 de cada mês. Desta vez, este dia ganhou novo significado, por ter sido celebrado na igreja a ela consagrada», disse o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, acrescentado: «As pessoas tinham um desejo muito grande de rezar em Ká-Hó pelo significado religioso que o espaço encerra. Perguntar-me-á porque razão a igreja é consagrada a Nossa Senhora das Dores. Eu respondo-lhe! Porque Nossa Senhora das Dores é a protectora de todos aqueles que estão em sofrimento, que são afligidos por dores e por grandes problemas. Ká-Hó sempre foi um lugar colocado ao cuidado das pessoas. Antigamente era dedicado ao cuidado dos leprosos, e agora será a pensar nas pessoas que têm sede de Deus».

A igreja de Nossa Senhora das Dores tem vindo a ser alvo de pequenos melhoramentos, para que possa vir a acolher actividades litúrgicas e pastorais com determinada regularidade. Para a igreja está pensada a celebração de Missa aos fins-de-semana, sendo que um sacerdote deverá estar disponível todos os dias da semana para ouvir confissões e prestar apoio espiritual a quem dele necessite. «Vai ser celebrada Missa às sextas-feiras, pelas 17:00 horas, em Chinês. Depois haverá Missa antecipada, no sábado, às 16:00 horas, em Português e Chinês, alternadamente. Aos Domingos, será celebrada Missa às 11:00 horas, sempre em Inglês», explicou o padre Daniel.

Ainda de acordo com o missionário dehoniano, «a Sacristia está a ser reorganizada, com a reposição dos objectos litúrgicos e do Missal. Durante os dias da semana, da parte da manhã, vai estar um padre em Ká-Hó, entre as 9:00 horas e o meio-dia, para ouvir as confissões. De segunda-feira a segunda-feira, entre as 11:00 horas e o meio dia, vai orientar a Adoração ao Santíssimo. No Domingo, a Adoração ao Santíssimo terá lugar à tarde».

O objectivo da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus é dinamizar, no dia 15 de cada mês, vários momentos dedicados à espiritualidade, à semelhança da jornada que decorreu no passado sábado.

O padre Daniel considera que Ká-Hó oferece aos católicos de Macau uma oportunidade para tirarem proveito do silêncio como ferramenta para se aproximarem de Deus: «Ka-Hó sempre foi um local frequentado, amado e respeitado. Aos poucos, queremos fazer com que estas actividades atraiam mais pessoas. Estamos a oferecer uma oportunidade aos católicos de Macau de poderem dispor de um espaço de silêncio e espiritualidade. É nosso desejo que Ká-Hó se torne um hospital espiritual, um local que esteja sempre aberto para cuidar da alma das pessoas, sejam quais forem as suas necessidades».

Marco Carvalho