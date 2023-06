IGREJA CELEBRA HOJE A SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. AMANHÃ É A VEZ DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Corações ao alto!

A diocese de Macau junta-se hoje à Igreja universal para a celebração da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Amanhã é a vez da Igreja celebrar o Imaculado Coração de Maria. As missas de hoje e amanhã têm lugar nos horários habituais de sexta-feira e sábado.

À semelhança do que acontece todos os meses, ontem os fiéis participaram na celebração em honra de Nossa Senhora das Dores.

Já na passada quarta-feira realizou-se mais um encontro para idosos. Como de costume, a iniciativa teve lugar na cave do Cartório da Sé, ao início da tarde.

Este Domingo, 18 de Junho, o Calendário Litúrgico regressa ao Tempo Comum com a celebração do 11.º Domingo Comum (Ano A).

Segundo a página “online” da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus resulta da devoção iniciada “nos mosteiros medievais, com mulheres e homens como Santa Gertrudes, Santa Matilde, São Bernardo e São Boaventura. Na contemplação das chagas do Crucificado, detiveram-se na do Lado e penetraram no Coração do Salvador. A devoção desenvolveu-se e popularizou depois das aparições a Santa Margarida Maria, em finais do Século XVII, tendo marcado profundamente a piedade cristã nos últimos três séculos”.

J.M.E.