HÁ BÊNÇÃO DA BÍBLIA NO DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS (21 DE JANEIRO)

«Semana sem Missa é semana sem Graça» Pe. Daniel Ribeiro, SCJ

Por iniciativa do Papa Francisco, o Domingo de 21 de Janeiro – 3.º do Tempo Comum – é dedicado à Palavra de Deus, estando os fiéis convidados a levaram as suas Bíblias à igreja, a fim de serem abençoadas no decorrer da Missa Dominical.

«O próximo dia 21 de Janeiro, a pedido do Papa Francisco, é dia mundial católico da Bíblia, ou seja, da Sagrada Escritura», começou por lembrar o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da Missa Dominical do passado Domingo, na igreja da Sé Catedral.

O sacerdote pediu aos fiéis que «tendo a Bíblia em casa a prepararem e tragam à igreja, no Domingo de 21 de Janeiro, a fim de ser abençoada».

Em 30 de Setembro de 2019, o Papa Francisco “estabeleceu que o 3.º Domingo o Tempo Comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus”.

INTENÇÕES – Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa alertou a Assembleia de Fiéis para o facto de as intenções terem sido lidas com mais antecedência, uma prática que se irá manter nos próximos tempos.

«Começámos hoje, e daremos continuidade no próximo Domingo, a ler mais cedo as intenções. A leitura inicia às 10 horas e 55, sendo a Missa Dominical celebrada às 11:00 horas, como habitualmente», disse o padre Daniel, acrescentando: «Aqueles que nos acompanham pela TDM e quiserem seguir a leitura das intenções, deverão estar atentos à transmissão da TDM, a partir das 10 horas e 55».

MISSA DOMINICAL: UM DEVER SEMANAL – Antes da bênção final, o padre Daniel explicou a importância de todos os fiéis participarem na Eucaristia: «De segunda-feira a sábado, cada um faz o que tem a fazer; ao Domingo, o dia está reservado para Deus», referiu e continuou: «Há quatro prioridades na vida do Homem – participar na Missa, dar assistência à Família, descansar e ocupar o resto do tempo com o que mais lhe aprouver». Neste âmbito, sublinhou ainda: «Domingo é dia de Deus, é Dia da Eucaristia. Deus dá-nos tanto, e nós só podemos retribuir dando-Lhe do nosso Tempo e do nosso Amor. Uma semana sem Missa é semana sem Graça».

No passado Domingo, a igreja da Sé Catedral foi pequena para tantos fiéis, que fizeram questão de participar na Eucaristia. «Estou muito feliz porque hoje é o Primeiro Domingo de 2024; não é Natal, não é Páscoa, e mesmo assim a nossa igreja tem muito gente. Se olharem em redor, verão que a igreja está praticamente lotada», notou o sacerdote.

J.M.E.