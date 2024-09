GONÇALO LOBO PINHEIRO AJUDA BOMBEIROS DE GÓIS

Fotografias solidárias

Três fotografias por uma boa causa. Gonçalo Lobo Pinheiro colocou à venda cópias assinadas de três dos seus mais emblemáticos trabalhos. Com a iniciativa, o fotojornalista quer ajudar os Bombeiros Voluntários de Góis a adquirir uma nova ambulância.

O fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro associou-se à onda de solidariedade com que Portugal respondeu aos trágicos incêndios que fustigaram vastas regiões do Centro e Norte do País e colocou à venda cópias assinadas e autenticadas de três das suas mais icónicas fotografias.

O montante angariado com a iniciativa, que se prolonga até 15 de Outubro, será posteriormente entregue à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, concelho onde o fotojornalista, radicado em Macau há quase quinze anos, tem raízes familiares. A zona escapou praticamente incólume ao fogo que durante vários dias assolou os distritos de Aveiro, Porto e Braga, e que levou as autoridades portuguesas a declarar o estado de calamidade. Ainda assim, Gonçalo Lobo Pinheiro justifica a opção com as dificuldades com que se deparam os soldados da paz numa região que é açoitada pelas chamas com alguma frequência.

«Esta iniciativa surgiu como resposta ao que passou em Portugal na última semana. O concelho de Góis, naturalmente, não foi tão fustigado este ano como noutros, mas tem sido um concelho bastante afectado por incêndios ao longo dos anos. Em 2017, ardeu grande parte do concelho», recordou o fotojornalista. «Como as doações e as ajudas estão a ser canalizadas, sobretudo, para as zonas afectadas, decidi ajudar uma terra que me é muito querida, que é a terra onde tenho raízes familiares da parte do meu pai. Vi recentemente, através das redes sociais, que os Bombeiros de Góis estavam a necessitar de uma ambulância. A ambulância custa cerca de sessenta mil euros e a corporação, até ao momento, tinha angariado pouco mais do que cinco mil», explicou.

Lançada há menos de uma semana, a campanha já permitiu a angariação de mais de doze mil patacas. Gonçalo Lobo Pinheiro seleccionou três instantâneos fotográficos registados em Macau, cidade onde vive desde 2010. As fotografias estão a ser vendidas para o efeito a quinhentas patacas cada, com 75 por cento das receitas obtidas com a venda – os restantes 25 por cento cobrem os custos de impressão – a serem canalizadas para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis.

«Naquilo que eu puder ajudar, ajudo. Coloquei três fotos à minha escolha à venda: uma da calçada portuguesa no Senado, outra de uma mulher com um chapéu-de-sol vermelho a descer uma calçada, e outra das ruínas de São Paulo. Esta campanha de solidariedade, que se prolonga até dia 15 de Outubro, começou há menos de uma semana e está a surpreender-me positivamente, porque até ao momento já consegui angariar doze mil patacas, qualquer coisa como mil e 300 euros», adiantou. «As pessoas estão a aderir. Trata-se de imagens impressas em formato A4, mas com papel de qualidade. Não é o papel fotográfico normal a que estamos habituados. É um papel com alguma qualidade; as fotos serão assinadas por mim, carimbadas com certificação e acho que as pessoas que gostam do meu trabalho ficam com algo que eu criei e, ao mesmo tempo, ajudam os bombeiros de Góis a adquirir esta ambulância», concluiu.

Os leitores interessados em aderir a esta campanha podem contactar o fotojornalista através do portal electrónico www.goncalolobopinheiro.com, e por meio dos seus canais pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook.

M.C.