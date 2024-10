Garantido o Status Libertatis

«Protegeremos os direitos e interesses legítimos do sector religioso e a liberdade religiosa, protegendo e respeitando os direitos e interesses, os usos e costumes, bem como a cultura dos luso-descendentes em Macau».

A promessa foi feita por Sam Hou Fai, durante a apresentação do programa político da sua candidatura a Chefe do Executivo, no passado sábado, perante os membros da Comissão Eleitoral.

A importância das palavras do ex-presidente do Tribunal de Última Instância ficou provada pela quantidade de vezes que foram repetidas nos últimos dias – e bem – pelos diferentes Órgãos de Comunicação Social de Macau, a começar pelos canais de rádio e televisão da TDM.

Como já tive a oportunidade de afirmar em diversas ocasiões, tanto na RAEM como no exterior, Macau só é Macau devido à Igreja Católica (ao modo como esta sempre soube coexistir, respeitar e dialogar com as outras religiões) e – muito importante – ao facto da liberdade religiosa nunca ter sido colocada em causa.

Na realidade, até nesta alínea Macau é especial, porquanto uma matéria tão sensível, como é a Religião, nunca foi rastilho para tensões entre as comunidades residentes no território.

Com esta posição, Sam Hou Fai revela conhecer e compreender a História de Macau e das suas gentes, ao mesmo tempo que admite que a cultura local há muito é resultado da presença, integração e participação activa dos povos ocidentais (cristãos) na sociedade local. Daí que no mesmo parágrafo faça referência à “cultura dos luso-descendentes em Macau”.

Para os mais “distraídos” em termos de fé e crença religiosas, talvez a declaração do (mais que provável) novo Chefe do Executivo de Macau tenha a mesma importância do que todas as outras declarações por ele proferidas até ao momento, mas para católicos, taoistas, budistas, e demais, é por si só garantia da manutenção do status libertatis vigente. Ou muito me engano, ou não estou de todo enganado!

José Miguel Encarnação